Source: Russia Federal Space

#Кремль#Президент РФ#Главное#МКС10.04.2020 13:30

Владимир Путин вышел на связь с МКС

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил экипаж Международной космической станции с Днём космонавтики.

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Владимир Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Олег Скрипочка: Добрый день!Владимир Путин: Я очень рад приветствовать представителей сразу двух экипажей Международной станции. Желаю тем из вас, кто только начинает работу на орбите, выполнить все поставленные задачи. А тем, кто завершает свою вахту, — благополучно вернуться домой, на Землю.

Освоение космоса всегда было и остаётся для человечества символом прогресса и развития, а космическая деятельность год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере.

На орбите, в том числе на борту вашей станции, проводятся фундаментальные исследования в области биологии, медицины, физики, химии, решаются важнейшие практические задачи.

У России богатый опыт международного сотрудничества в космосе. Мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС с коллегами из Соединённых Штатов Америки — одной из ведущих космических держав. Это наглядный пример эффективного партнёрства наших стран в интересах всего человечества. Так же, как мы сейчас пытаем организовать работу и с актуальными проблемами. Не хочется об этом говорить, но приходится. Имею в виду борьбу с пандемией, имею в виду ситуацию на мировых рынках. Вчера только с Президентом Соединенных Штатов обсуждали эти проблемы, и еще предстоят у нас разговоры на эту тему. В общем, сотрудничество развивается, слава богу, не только в космосе, но и в других областях.

Отмечу также, что в этом году исполнилось 60 лет со дня создания Центра подготовки космонавтов, в стенах которого воспитана целая плеяда покорителей космоса из более чем 25 государств мира.

И в наши дни, во многом благодаря работе Центра, география стран, отправляющих своих исследователей на орбиту, постоянно расширяется. Например, в прошлом году на МКС впервые побывал представитель Объединённых Арабских Эмиратов.

Наша страна всегда шла в авангарде освоения Вселенной. Будем делать всё, чтоб уделять должное внимание и одному из важнейших направлений — пилотируемой космонавтике.

Обязательно продолжим реализацию стратегических планов по освоению космоса. Будем развивать все наши программы.

Сегодня, кстати говоря, в преддверии праздника, Дня космонавтики, будем обсуждать с руководителями отрасли, как она развивается, будем корректировать наши планы, продвигать их, делать всё, для того чтобы всё это осуществилось, в том числе и строительство нового национального космодрома Восточный.

Хочу поздравить вас, уважаемые друзья, всех работников и ветеранов ракетно-космической отрасли России с приближающимся праздником, о котором я только что упомянул.

Хочу напомнить, что рождение и становление ракетно-космической отрасли в нашей стране пришлось на трудное, послевоенное время. Но, несмотря на испытания, люди стремились воплотить в жизнь мечту о полётах во Вселенную, смело шли в неизведанное, добивались успеха.

Убеждён, что и в наши дни, когда мир столкнулся с непростыми вызовами, космическая деятельность, наше сотрудничество с зарубежными партнёрами будут активно развиваться. Потому что человечество не может стоять на месте, будет всегда стремиться идти вперёд, объединять усилия, чтобы расширить границы познания.

Хочу еще раз вас поздравить (прежде всего обращаюсь сейчас к российской части вашей команды) с приближающимся нашим праздником — Днём космонавтики.

Удачи вам!

Олег Скрипочка: Спасибо огромное за тёплые слова.

Мы также очень рады приветствовать всех накануне Дня космонавтики. Рады поздравить Вас с этим прекрасным событием, прекрасным праздником, пожелать дальнейших успехов и развития как космической отрасли, так и другим отраслям.

Спасибо большое!

Владимир Путин: Спасибо! Всего вам доброго! Успехов!

Администрация Президента РФ

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