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#Кремль#Президент РФ#Главное10.04.2020 14:15

Владимир Путин провел совещание по вопросам развития РКО

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

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Владимир Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы вчера обсуждали ситуацию на ведущих предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Ракетно-космическая отрасль, безусловно, принадлежит к числу таких же, жизненно важных секторов национальной экономики, решает задачи, требующие бесперебойной, ритмичной работы.

Интенсивность работы в связи с понятными обстоятельствами, в связи с пандемией, снизилась, и я сегодня собрал вас для того, чтобы поговорить о том, как организуется работа в сегодняшних условиях, какие предпринимаются меры для защиты тех людей, которые работают и работа которых не может быть приостановлена, и как вы планируете, уважаемые коллеги, построить работу всей отрасли в среднесрочной и более отдаленной перспективе, имея в виду необходимость восстановления ее полноценной работы, в полном объеме. Разумеется, при соблюдении сегодня и на ближайшую перспективу, как я уже говорил, всех необходимых требований, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

На что хотел бы обратить особое внимание.

Первое. Среди безусловных приоритетов — развитие программы пилотируемых полётов. Традиционно, это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство.

Решение этой задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения. Лётные испытания нового пилотируемого транспортного корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный. Прошу проинформировать сегодня, какие меры принимает «Роскосмос», чтобы запуск состоялся по графику, в срок.

Второе. Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг. При этом крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными.

В установленные сроки на космодроме Восточный должны быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжёлого класса и сверхтяжёлого класса. Начало их лётных испытаний намечено соответственно на 2023-й и 2028 годы.

Третье. Для реализации стоящих перед отраслью задач необходимо активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнёрства. Вы знаете, это общемировая практика, которая позволяет быстро и достаточно эффективно добиваться нужных результатов, в том числе создавать инновационные высокотехнологичные разработки и коммерчески успешные продукты.

Сегодня хотел бы услышать, как стимулировать такое партнёрство, по вашему мнению, что нужно здесь нам предпринять, какие новые формы нужно использовать, для того чтобы это направление развивалось успешно, как привлечь в отрасль дополнительные инвестиции.

Давайте перейдём к работе. Слово для выступления — Тестоедову Николаю Алексеевичу, [гендиректору] АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва«.

Николай Тестоедов: Уважаемый Владимир Владимирович!

В АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва» организовано выполнение гособоронзаказа 2020 года при ограничениях работы в условиях эпидемии коронавируса. Выведено необходимое количество сотрудников на предприятие, все сто процентов обеспечены индивидуальными средствами защиты.

При этом планы пусков с изготовлением космических аппаратов выполняются полностью. В 2020 году это десять космических аппаратов, из них два уже запущены, два находятся на космодроме, остальные находятся либо на хранении, либо в процессе изготовления.

Кроме того, также может быть выполнен полностью и объем реализации гособоронзаказа этого года. Как по номенклатуре, при условии уточнения сдаваемых по опытно-конструкторским работам этапов, так и по объему работ. Для этого потребуется вовлечь в сдачу работ уточняемые этапы предшествующих лет, 2020 года и частично уже выполненные работы 2021 года.

Таким образом, необходимо решение Министерства обороны о приемке работ по уточненным предприятиями промышленности этапам предшествующих лет, текущего года и 2021 года. Работа с предприятиями кооперации организована, проблем нет.

Доклад закончен.

Владимир Путин: Хорошо. Спасибо.

Баранов Дмитрий Александрович, Ракетно-космический центр «Прогресс», пожалуйста.

Дмитрий Баранов: Добрый день, Владимир Владимирович!

Предприятие работает по обеспечению гособоронзаказа 2020 года. Из 16 700 человек примерно у нас в первую неделю, когда были введены определенные ограничения, работало несколько сотен человек. Мы оставили в работе только самые критически важные направления по части космических аппаратов, по линии Министерства обороны, там работа не прерывалась вообще.

По линии средств выведения, по ракете «Союз-2», это основной наш носитель, сборочные работы были остановлены, поскольку у нас порядка 12 ракет-носителей сейчас находятся на космодромах, и порядка 40 ракет-носителей находятся сейчас в заделе на хранении на предприятии. Здесь есть определенный запас по прочности. Тем не менее, по испытанию этих ракет, уже изготовленных, и по проведению годовых регламентных работ мы работы также не останавливали, потому что считаем, что это тоже критически важное направление.

Также не были остановлены работы по части ракеты-носителя «Союз-5». Мы понимаем, что это задел под сверхтяжелую машину, и здесь у нас государственный контракт по «Союзу-5» — конец 2022 года, мы должны сдать и запустить первую машину.

На следующей неделе мы несколько увеличили и сейчас мы приближаемся по численности где-то порядка между 1,5 и 2 тысячами человек и планируем после 20-го числа, посмотрим по обстановке, рассмотреть вопрос и полностью предприятие вывести с соблюдением соответствующих мер безопасности, разумеется.

По части взаимодействия с правительством области и губернатором у нас никаких вопросов нет. По транспортному обеспечению и другие вопросы мы решаем в рабочем порядке, оперативно, находимся на прямой связи.

По обеспечению пусков — обеспечиваем работы сейчас непосредственно на космодроме Байконур, в том числе по вчерашнему запуску, по запуску грузового транспортного корабля в конце апреля. И работаем с Министерством обороны по космодрому Плесецк. Например, в ближайшие дни приходит эшелон, отправляем очередную ракету-носитель на космодром Плесецк. Работа плановая, здесь никаких срывов быть не может.

Будем смотреть по обстановке, выполнять. В среднесрочном мы понимаем, что делать. В долгосрочном также понятно, что необходимо выполнять плановый показатель 2020 года. Работаем с соблюдением, еще раз повторю, достаточных, как мы считаем, максимально возможных мер безопасности.

Доклад окончен.

Продолжение следует.

Администрация Президента РФ

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