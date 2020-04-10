Во исполнение поручения Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова приняты меры по защите прав ребенка-инвалида

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова организована проверка по обращению жительницы Алтайского края о непредоставлении компенсационной выплаты на питание ее ребенку-инвалиду, обучающемуся на дому.

Установлено, что несовершеннолетний имеет право на социальную поддержку в виде бесплатного двухразового питания, однако, вопреки федеральному законодательству об образовании, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение не обеспечило его питанием.

Причиной допущенных нарушений явилось отсутствие в региональном законодательстве правовой регламентации вопроса организации питания лиц, проходящих обучение на дому и не посещающих учебное заведение, порядка предоставления мер социальной поддержки этой категории детей за счет средств краевого бюджета.

В целях защиты прав ребенка прокурором г. Барнаула в суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия образовательного учреждения, администрации г. Барнаула, городского комитета по образованию, правительства края, выразившегося в непринятии мер по обеспечению бесплатным двухразовым питанием школьника, а также о возложении обязанности предоставить такое питание и взыскании его стоимости за шесть лет.

Кроме того, заместителем прокурора Алтайского края заместителю председателя правительства региона внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании, необходимости дополнительного нормативного регулирования в целях соблюдения права детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому.

Реальное устранение нарушений прав ребенка контролируется управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI