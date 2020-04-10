«Газпром газораспределение Владикавказ» приступил к техническому обслуживанию Вечных огней накануне Дня Победы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

10 апреля 2020, 12:45

Сотрудники ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» (входит в Группу «Газпром межрегионгаз») приступили к проведению технического обслуживания газового оборудования на мемориальных комплексах с Вечным огнем к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. До конца апреля текущего года специалистами будет обследовано 54 мемориала на всей территории Республики Северная Осетия-Алания.

Мероприятия проводятся в рамках реализации всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной Группой «Газпром межрегионгаз».

В ходе проведения техобслуживания системы Вечного огня работники газораспределительной организации проверяют исправность оборудования, целостность подводящих газопроводов и герметичность всех соединений, очищают газовые горелки от мусора, регулируют процесс сжигания газа, проводят необходимый текущий ремонт и покрасочные работы. Также газовики приводят в порядок территории, прилегающие к мемориальным комплексам.

В случаях приостановки функционирования горелок на период ремонта газовики организуют перемещение Вечного огня на специализированную временную горелку, а по завершении работ возвращают на место.

«Мы несем ответственность за сохранение памяти о воинах, павших на полях Великой Отечественной войны, поэтому регулярно проводим проверку и техническое обслуживание мемориалов, обеспечивая бесперебойную работу системы газоснабжения и непрерывность горения пламени», — отметил исполнительный директор ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» Алан Кодзаев.

Справка

Ежегодная всероссийская акция «Священный долг. Вечная память» проводится Группой «Газпром межрегионгаз» с 2015 года. В рамках акции газораспределительные организации Группы в канун Дня Победы 9 мая проводят в регионах присутствия техническое обслуживание газового оборудования мемориалов с Вечным огнем. Также выполняются работы по реконструкции систем газоснабжения, газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное — сетевое.

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