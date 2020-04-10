«Газпром» продолжает реализацию крупнейших инвестпроектов

Source: Gazprom in Russian

Релиз

10 апреля 2020, 14:25

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов.

В рамках Восточной газовой программы компания продолжает наращивать добычные и газотранспортные мощности.

На Чаяндинском месторождении в Якутии идет сооружение объектов, необходимых для вывода месторождения на проектный уровень добычи — 25 млрд куб м газа в год. В частности, ведутся работы по соответствующему расширению мощности действующей установки комплексной подготовки газа (УКПГ), которая обеспечивает подачу газа в газопровод «Сила Сибири». Кроме того, в 2020 году запланирован запуск установки мембранного выделения гелиевого концентрата.

На Ковыктинском месторождении в Иркутской области продолжается эксплуатационное бурение. В работе находится семь буровых установок, в следующем году их количество будет увеличено до 18 единиц.

В 2020 году на газопроводе «Сила Сибири» планируется, в частности, завершить строительство второй компрессорной станции — «Иван Москвитин». К сооружению участка газопровода от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского компания намерена приступить в III квартале текущего года.

Статус реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода составляет 58%. На первой и второй технологических линиях завода завершается монтаж основного оборудования, идет его подготовка к пусконаладке. На третьей и четвертой линиях устанавливается газоразделительное оборудование. Запуск ТЭС «Свободненская» мощностью 160 МВт, которая будет обеспечивать предприятие электроэнергией, планируется в конце 2020 года.

Ведется расширение газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». На участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска построено 66 из около 390 км линейной части газопровода.

На полуострове Ямал в 2020 году «Газпром» планирует, в частности, ввести в эксплуатацию 52 новые газовые скважины на Бованенковском месторождении. На Харасавэйском месторождении начаты работы по сварке труб для газосборных коллекторов и газопровода-подключения до Бованенковского месторождения. В текущем году на Харасавэйском месторождении предусмотрено также начало эксплуатационного бурения, строительства УКПГ и дожимной компрессорной станции.

Последовательно расширяется Северный газотранспортный коридор. Ведется сооружение компрессорных станций и цехов на газопроводах «Бованенково — Ухта — 2» и «Ухта — Торжок — 2». Реализуется проект развития газотранспортных мощностей на участке от Грязовца до строящейся КС «Славянская».

Продолжаются работы на строящемся Комплексе по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая».

Вопрос о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов компании будет внесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

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