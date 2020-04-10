Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное10.04.2020 19:30

«Домашний час» с космонавтом

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации провела онлайн-трансляцию в рамках проекта «Домашний час». Онлайн-марафон «Домашний час» организован в помощь родителям, школьникам и студентам в период сложной эпидемиологической обстановки и направлен на знакомство с интересными специалистами различных отраслей российской экономики.

Сегодняшним гостем программы стал Герой России, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Он поделился со зрителями своими впечатлениями от космических полетов, рассказал о том, с какими трудностями сталкиваются космонавты в период подготовки к полетам, а также как проходят сами тренировки.

Космонавт ответил на многочисленные вопросы, которые участники проекта задавали ему в прямом эфире. Они касались не только работы космонавтов на борту Международной космической станции, но и научных тем. Например, чем отличается Юпитер от Венеры, что такое комический мусор, а самый юный зритель трансляции 6-летний Алёша спросил, как он может стать космонавтом.

За час трансляцию посмотрели более 25 тысяч человек. В завершение Антон Шкаплеров поблагодарил всех за вопросы и живое общение, а также поздравил зрителей с наступающим Днем космонавтики.

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