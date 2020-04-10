Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в пленарном заседании Петербургского Международного Юридического Форума 9 ½: «законы коронавируса».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай принял участие в пленарном заседании Петербургского Международного Юридического Форума 9 ½: «законы коронавируса», которое прошло в онлайн-формате.

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Данное мероприятие посвящено правовым аспектам общественной жизни в условиях пандемии COVID-19. Участники форума обсудили правовые решения по борьбе с вирусом.

В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Министр юстиции Константин Чуйченко.

«Нам, как законодателям, очень важно оперативно реагировать на ситуацию в условиях распространения коронавируса», — сказал по итогам пленарного заседания Владимир Полетаев.

Он отметил, что палаты российского парламента работают в ежедневном режиме. «Уже на следующей неделе сенаторы и депутаты соберутся для принятия дополнительных необходимых мер по поддержке граждан».

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