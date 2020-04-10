Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Космодромы#байк#Прогресс МС-14#МКС10.04.2020 12:30

Корабль «Прогресс МС-14» допущен к заправке

На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс МС-14» по программе Международной космической станции. Состоялось заседание технического руководства, на котором принято решение о допуске корабля к заправке комбинированной двигательной установки и системы дозаправки.

Перед транспортировкой на заправочную станцию он прошел контрольное взвешивание и балансировку в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома. В соответствии с графиком предстартовой подготовки 13-14 апреля 2020 года специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» выполнят операции по заправке корабля топливными компонентами и сжатыми газами. После окончания заправочных работ корабль вернется на площадку № 254 для продолжения предполетной подготовки.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» запланирован на 25 апреля 2020 года в 04:51 мск с космодрома Байконур по программе 75-й миссии снабжения Международной космической станции.

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