Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ВДНХ10.04.2020 15:30

Космический диктант

Одним из главных событий празднования Дня космонавтики в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ станет Космический диктант, который в этом году будет проведен в онлайн-формате. Ведущим вновь выступит автор диктанта — президент Центра, космонавт Роскосмоса Фёдор Юрчихин.

Первый диктант собрал на ВДНХ множество участников разных возрастов, образований и профессий, но с общим увлечением — космосом. Он состоял из вопросов охватывающих разные сферы знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на околоземной орбите, исследования дальних планет и многое другое.

[embedded content]

Как и в прошлом году, участников, набравших наибольшее количество баллов, ждут ценные призы — памятные сувениры от Центра «Космонавтика и авиация», а также космические наручные часы марки «Штурманские». Победитель Космического диктанта получит точную копию часов, которые были на руке у Юрия Гагарина в его легендарном полете в 1961 году.

Для участия в Космическом диктанте вам необходимо:

Заранее скачать анкету участника;

зайти на сайт Центра «Космонавтика и авиация» 12 апреля в 12:00мск, в разделе «Видео» включить видеоролик «Космический диктант — 2020»;

вписать ответы на 30 вопросов диктанта в анкету;

по окончании диктанта, до 13:30 по московскому времени, необходимо отправить анкеты на электронную почту cosmos@vdnh.ru (допускается два варианта: файл с вписанными ответами с помощью компьютера или фотография распечатанной анкеты с вписанными ручкой ответами. Во втором случае качество фотографии должно быть высоким, а ответы написаны разборчивым почерком).

Определение победителя и призеров будет производиться по двум критериям:

Большое количество правильных ответов;

время отправления анкеты на электронную почту центра.

При равенстве количества правильных ответов преимущество получает участник, отправивший свою анкету раньше. Итоги Космического диктанта будут подведены 14 апреля на сайте Центра «Космонавтика и авиация».

MIL OSI