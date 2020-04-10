Максимальная суточная производительность подземных хранилищ газа в России превысит 1 млрд куб. м

Source: Gazprom in Russian

Релиз

10 апреля 2020, 14:55

В ближайшей перспективе — начало строительства хранилища в Курганской области.

Ведется разведка новых площадей для создания ПХГ в трех федеральных округах.

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о программе развития подземных хранилищ газа (ПХГ) в России на 2020–2030 годы.

Отмечено, что компания обеспечивает высокий уровень надежности поставок газа потребителям. Важный элемент этой системной работы — последовательное увеличение производительности и расширение сети ПХГ. Они являются неотъемлемой частью Единой системы газоснабжения России и могут покрывать до 22% суточных поставок «Газпрома», а в пиковый период — более 30%.

За 10 лет, по сравнению с сезоном отбора газа 2009/2010 года, «Газпром» увеличил потенциальную максимальную суточную производительность сети российских ПХГ на начало сезона на 36%. Показатель выведен на рекордный для отечественной истории уровень — 843,3 млн куб. м.

Работа в этом направлении продолжается: к сезону отбора 2030/2031 года планируется нарастить суточную производительность еще примерно на 200 млн куб. м.

В числе ключевых задач для «Газпрома» в области подземного хранения на 2020–2030 гг. — повышение гибкости работы системы ПХГ за счет создания пиковых хранилищ относительно небольшого объема, но обладающих высокой производительностью. Эту возможность дают ПХГ, созданные в отложениях каменной соли. Так, в настоящее время компания продолжает расширение Калининградского и Волгоградского ПХГ, ведет проектирование Новомосковского ПХГ.

В рамках развития сети хранилищ «Газпром» в ближайшей перспективе приступит к строительству Шатровского ПХГ в Курганской области, идет проектирование Арбузовского ПХГ в Республике Татарстан. На действующих ПХГ «Газпрома» предполагается проведение работ по реконструкции и техническому перевооружению.

В дальнейшем компания планирует размещение новых хранилищ в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Сейчас на нескольких перспективных участках ведется геологоразведка.

Отдельное внимание «Газпром» уделяет применению высокотехнологичных решений. Речь, в частности, идет о повышении производительности скважин при закачке и отборе газа и внедрении современного отечественного оборудования.

Профильным подразделениям поручено продолжить работу по развитию мощностей подземного хранения газа в России.

Управление информации ПАО «Газпром»

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