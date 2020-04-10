Н. Журавлев подготовил предложения по дальнейшим мерам борьбы с распространением коронавируса и поддержки экономики

Source: Russia – Council of the Federation

Эти меры будут способствовать снижению нагрузки на наиболее пострадавшие предприятия, предотвращению банкротств, поддержке занятости населения, отметил сенатор.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области рассказал о предложениях по дальнейшим мерам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и поддержки отечественной экономики. Сформированный пакет предложений уже направлен в Правительство России.

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Разработанные решения нацелены на поддержку занятости населения, снижение нагрузки для наиболее пострадавших в текущей ситуации предприятий, предотвращение банкротств, — сказал сенатор.

Разработанные решения нацелены на поддержку занятости населения, снижение нагрузки для наиболее пострадавших в текущей ситуации предприятий, предотвращение банкротств

По его словам, предлагается разработать рекомендации субъектам Федерации по возможности возобновления функционирования предприятий в условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, по обеспечению работы социально значимых финансовых организаций. Среди предложений также разработка механизма ограничения роста цен на продовольственные, медицинские товары, товары первой необходимости, программа субсидирования расходов на оплату труда сотрудников.

В документе отражены меры, связанные со снижением процентной ставки по ипотеке, повышением эффективности государственных гарантий, совершенствованием контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«Подготовленные предложения должны простимулировать компании к сохранению рабочих мест, а кредитные организации — к льготному кредитованию бизнеса. В текущих условиях важно поддержать граждан, потерявших доход, и сохранить организации, которые смогут обеспечить рабочими местами и деньгами экономику в дальнейшем», — отметил Николай Журавлев.

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