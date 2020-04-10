Н. Федоров: Совет Федерации будет и дальше уделять особое внимание комплексному развитию города-курорта Кисловодска

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ обсудил эти вопросы с главой города-курорта.

Первый заместитель Председателя СФ, руководитель рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел телефонный разговор с главой города Александром Курбатовым.

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В ходе беседы особое внимание было уделено ситуации, вызванной закрытием санаторно-курортных объектов. Александр Курбатов проинформировал о том, что положение в городском хозяйстве и в санаторно-курортной сфере в целом стабильное, обязательства в социальной сфере выполняются в полном объеме.

Собеседники обсудили вопросы финансирования мероприятий по комплексному развитию города-курорта в рамках подпрограммы «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», а также за счет средств бюджетов Ставропольского края и Кисловодска.

Несмотря на сложную ситуацию, продолжаются ремонтно-строительные работы на ранее запланированных объектах Кисловодска

Николай Федоров и Александр Курбатов проанализировали ход реализации отдельных мероприятий по комплексному развитию муниципального образования. В частности, речь шла о финансировании строительства хореографической школы, спортивного зала в средней общеобразовательной школе №7 и о передаче двух административных зданий в муниципальную собственность.

Глава города-курорта Кисловодска доложил, что, несмотря на сложную ситуацию, продолжаются ремонтно-строительные работы на ранее запланированных объектах. В частности, на этой неделе начат ремонт нижней базы пассажирской канатной дороги, расположенной на территории национального парка «Кисловодский». На следующей неделе начнется ремонт верхней базы.

Первый вице-спикер СФ подчеркнул, что Совет Федерации будет уделять особое внимание развитию города-курорта Кисловодска, в первую очередь – строительству социальных объектов и наращиванию санаторно-курортного потенциала всероссийской здравницы.

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