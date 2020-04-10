Объявляется новый набор в «Газпром-класс»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

6 апреля 2020, 16:45

ООО «Газпром добыча Ямбург» объявляет о начале нового набора в «Газпром-класс» инженерно-технического профиля на 2020–2022 учебный год. Специализированный учебный класс начнет работу в сентябре на базе МБОУ Гимназия в Новом Уренгое.

Учебным планом для школьников будет предусмотрено углубленное изучение физики, химии и математики, а также многочисленные факультативы, которые будут проводиться с привлечением руководителей и специалистов ООО «Газпром добыча Ямбург», преподавателей российских вузов и ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».

В настоящее время ведется прием заявлений от родителей учащихся девятых классов. Главное требование к кандидатам — средняя оценка по профильным предметам (математика, физика, химия) в аттестате должна быть не ниже четырех.

Заявления принимаются по электронной почте usmanova@gymnasium-nur.ru до 30 апреля 2020 года.

Подробную информацию можно узнать по телефону 8 3494 96-67-90 (Шелест Александр Витальевич).

Справка

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Обской, Чугорьяхинский, Тазовско-Заполярный, Южно-Парусовый и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

Реализация проекта «Газпром-классы» началась в 2013 году по инициативе ООО «Газпром добыча Ямбург» и ООО «Газпром добыча Уренгой» при поддержке Департамента образования Администрации МО Новый Уренгой.

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