Онлайн-конференция Олега Матыцина в МИА «Россия сегодня»: Спорт в условиях пандемии COVID-19

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 апреля в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась онлайн-конференция Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина на тему «Российский спорт в условиях пандемии коронавируса COVID-29».

Олег Матыцин рассказал о мерах, принятых Минспортом России в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, ответил на актуальные вопросы о деятельности ведомства.

Приводим выдержки стенограммы онлайн-конференции.

Олег Матыцин: В непростой ситуации оказалась не только Российская Федерация, но и весь мир. Спорт не стал исключением. Вошёл в перечень отраслей, которые пострадали от коронавируса.

Но только вместе мы можем преодолеть все сложности. Я очень надеюсь на солидарность международного спортивного сообщества. Россия всегда была и остаётся его надёжным партнёром, и мы всегда готовы протянуть руку помощи, изучить опыт наших коллег в борьбе с коронавирусом и принять меры для защиты людей, которые занимаются спортом, для которых спорт – норма жизни.

Мы столкнулись с тем, что пришлось приостановить, перенести и даже отменить большое количество спортивных мероприятий. Мы были вынуждены закрыть на период все учебно-тренировочные базы, спортивные школы, высшие учебные заведения, училища олимпийского резерва. Это сделано для того, чтобы минимизировать риски и защитить спортсменов, тренеров, всё физкультурно-спортивное сообщество от заражения коронавирусом. Главная задача – здоровье людей: наших коллег, наших детей.

Безусловно, для нас является важным поддержка спортсменов и тренеров, которые оказались в непростой ситуации. Особенно представители олимпийских видов спорта, так как сроки проведения Игр XXXII Олимпиады в Токио перенесены на следующий год, это вносит значительные коррективы в планы подготовки сборных.

Серьёзной задачей для нас является минимизация экономических потерь, связанных с приостановкой деятельности наших образовательных учреждений, учебно-тренировочных баз и всей системы спорта, включая профессиональный спорт.

Министерство спорта инициировало акцию «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни», чтобы поддержать всех, кто находится в самоизоляции. И я очень благодарен спортсменам, тренерам и всем жителям нашей страны за то, что они присоединились к нашей акции, публикуют в социальных сетях примеры, как надо оставаться активным в режиме карантина, показывают пример другим, что нельзя сдаваться. Мы обязательно должны быть вместе в этот период, чтобы поддерживать друг друга, преодолеть все трудности.

Президент и Правительство Российской Федерации показывают яркий пример, как надо консолидировать общество, какие меры надо оперативно принимать, реагировать на вызовы. И мы должны следовать этому примеру.

Очень важной составляющей является информационная поддержка. Средства коммуникации сейчас ограничены, а социальные сети и прямые эфиры – механизм, который объединяет людей, вселяет в них надежду. Спасибо вам большое! Спорт всегда был и остаётся нормой нашей жизни.

– Спасибо Вам большое, в том числе за, такую акцию. Она действительно очень популярна. Если говорить о цифрах, то сколько всего соревнований было перенесено, на какой срок?

– Мы были вынуждены приостановить либо отменить более тысячи спортивных мероприятий. Наши спортсмены не приняли участие в 248 международных соревнованиях, в том числе 31 соревнование должно было проводиться на территории Российской Федерации.

Более тысячи, включая всероссийский и региональный уровни соревнований. Это важная составляющая деятельности в спорте пострадала. Надеемся, когда сложный режим будет преодолён, максимально наверстаем упущенное, чтобы спортсмены участвовали в соревнованиях.

Мы также, как вы знаете, совместными решениями приостановили чемпионаты профессиональных лиг по футболу, хоккею, баскетболу. Я признателен руководителям лиг и клубов, тренерам команд за понимание. Изначально мы хотели продолжить соревнования, были планы проводить их без зрителей. Но увидев, что это представляет большую опасность, несмотря на большие коммерческие потери и имиджевые риски, приняли совместное решение о приостановлении чемпионатов. Это ещё раз показало насколько наше общество консолидировано, и спорт этому яркий пример.

– Вопрос от Матч ТВ: Если ситуация с коронавирусом не улучшится, что будет с ближайшими сборами спортсменов в зимних видах спорта? Будут ли перенесены или отменены сборы? Изменится ли место подготовки с учетом того, что многие команды готовятся за границей? Есть ли опасения за зимний сезон?

– Ответить оптимистично «Да, мы всё преодолеем, всё будет организовано в запланированном режиме» сейчас невозможно. Мы активно работаем с представителями и зимних, и летних спортивных федераций по корректировке календаря соревнований и внесению изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию для того, чтобы минимизировать риски и дать возможность спортсменам наверстать потери. Многое зависит и от календаря международных соревнований, решений международных федераций. Но как вы понимаете, ситуация в мире не стабильна. Страны в разные сроки входили в режим изоляции и карантина, и в разные сроки будут выходить из него. Это создаёт сложности с перемещением спортсменов при организации соревнований. Как только будет понимание сроков выхода из кризиса, мы оперативно на это отреагируем.

Более того, мы предложили российским федерациям связаться с международными федерациями, и в случае необходимой помощи в организации и проведении соревнований, в том числе квалификационным к Олимпийским играм, Россия готова рассмотреть возможность вопросы организации этих турниров у себя. Комплекс мер, которые принимает Правительство России, позволит обеспечить максимальный уровень безопасности и выход из карантина. И тогда Россия будет готова предоставить свою площадку для проведения соревнований.

Главные приоритеты – здоровье и безопасность. Как только мы поймем, что опасности не существует, тогда будем вести речь о конкретных датах возобновления российского календаря и участия наших спортсменов в международных соревнованиях.

– Снова вопрос от Матч ТВ. Если говорить о массовом спорте, то какие масштабы удара по отрасли, как его смягчить?

– Масштабы удара по отрасли мы сможем реально оценить после того как пройдём этот трудный период. Зависит от того, насколько долго продлится время приостановки соревнований, деятельности спортивных школ и тренировочных баз. Но могу сказать, что потери значительные. В России порядка пяти тысяч организаций спортивной направленности, более трёх миллионов занимающихся спортом. Уже эти цифры говорят, что огромное количество людей пострадало. Возврат в нормальный режим жизнедеятельности будет сложным. Но мы живём в едином пространстве, в одном обществе.

Правительство принимает все возможные меры по минимизации экономических рисков. Минспорт представил свои предложения, каким образом минимизировать отраслевые риски, в том числе, через смягчение мер по налогообложению, отсрочку платежей организаций, которые должны проводить отчисления в бюджет. Как только всё нормализуется, это отразится и на спортивной деятельности. Мы живём как единый организм. Нельзя сказать, что спорт – некая самостоятельная сфера.

– Ваш прогноз: какое соревнование возобновится в нашей стране первым?

– Прогнозы – дело неблагодарное. Не буду говорить, ставя под сомнение другие соревнования. Как только Президент и Правительство Российской Федерации примут решение об окончании периода изоляции, то Минспорт России будет готов сразу возобновить весь календарь. Мы сейчас прорабатываем со спортивными федерациями возможные варианты развития событий, перенесение каких-то соревнований в другие регионы. В регионах аналогичная ситуация как и в мире, они в разное время входили в режим изоляции, пик заболеваемости в регионах ещё не пройден. В зависимости от ситуации будем принимать решения об организации соревнований в том или ином городе.

– Комсомольская правда спрашивает. Очевидно, что спортиндустрия значительно пострадала в нынешней ситуации. Разрабатывает ли Минспорт программу господдержки спортивным клубам и организациям. Кто эту поддержку, на ваш взгляд, должен получить? Например, такие обеспеченные футбольные клубы как «Зенит» и «Локомотив» должны попасть в такую программу поддержки? Или, например, ледовые шоу, потому что ранее Илья Авербух заявлял, что он рассчитывает на такую поддержку.

– Понимаю, что и профессиональный спорт, клубный спорт, и коммерческие проекты, каким является ледовое шоу Ильи Авербуха, также пострадали. Но в первую очередь меры государственной поддержки должны быть направлены на социальную сферу, на работу спортивных школ, бюджетных организаций, подготовку спортсменов сборных команд.

Профессиональный спорт не будет являться сейчас приоритетом. Государство, Министерство спорта не планирует финансировать профессиональный спорт в тех объёмах, в которых они понесли потери.

Все коммерческие проекты и руководители коммерческих проектов также имеют право обращаться в Правительство Российской Федерации наряду с другими организациями для того, чтобы компенсировать потери. Но ещё раз скажу, что основная задача Министерства спорта – обеспечить социальную защиту, прежде всего, государственных организаций, бюджетных учреждений, детских спортивных школ, тренеров, которые в них преподают.

Мы активно сотрудничаем с профессиональными лигами. Понимаем, спорт – единый организм.

– Вопрос от Известий. Будет ли государство поддерживать клубы, которые финансируются за счёт региональных бюджетов?

– Я частично на вопрос ответил. Министерство спорта не может взять на себя те обязательства, которые не являются и не были зоной нашей ответственности, как финансирование профессионального спорта. Мы знаем, что некоторые регионы направляли средства на поддержку своих спортивных клубов. Но как следствие кризиса, происходит пересмотр приоритетов. Руководители регионов прежде всего должны защитить тех людей, для которых спорт не является профессией как получения прибыли. Основной задачей любого профессионального клуба является привлечение прибыли. В этот сложный период будет много моментов, которые мы должны осмыслить и принять решение по реорганизации системы спорта в Российской Федерации.

– Какая позиция Минспорта по поводу сокращения зарплат спортсменов профессиональных клубов, например, футбольных? Есть ли намерение централизованно отрегулировать этот вопрос, выпустив разъяснения или рекомендации?

– Уже отметил, что профессиональный спорт, деятельность профессиональных клубов и её регулирование не входят в компетенцию Министерства спорта. В частности, регулирование зарплат. Поэтому те решения, которые будут приняты руководством клубов, они отвечают интересам сегодняшнего дня. Министерство спорта, как государственный орган, не планирует регулировать зарплаты в профессиональных клубах.

– Вопрос от Sports.RU. В чём суть конкретных управленческих решений по информатизации отрасли в условиях пандемии?

– Правительство Российской Федерации и Министерство спорта придают большое значение вопросам информатизации, цифровизации отрасли физической культуры и спорта. В условиях изоляции эта проблема стала более актуальной. В Минспорте России создан отдельный Департамент. Мы работаем над созданием Единой информационной платформы Министерства спорта, которая позволила бы централизованно реализовывать вопросы управления отраслью, информировать всех людей о принятых решениях, получать информацию от регионов и наших спортивных клубов и обществ. Уровень оперативности как мы получаем информацию, анализируем её и принимаем решения, является главным фактором успешности. Информатизация отрасли, цифровизация процессов, которые являются непосредственным механизмом нашей деятельности, приоритетны для нас.

– Снова Матч ТВ. Известно, что на днях вы встречались с президентом Союза биатлонистов России Владимировом Драчёвым. Кто был инициатором, о чём шла речь? Ваше отношение к отрытому письму ветеранов биатлона? Как вы оцениваете два года работы Владимира Драчёва на посту президента СБР?

– Инициатором был я, так как очень обеспокоен ситуацией, складывающейся в российском биатлоне. Причём это касается не только результатов, но и взаимодействия с регионами, тренерским составом и спортсменами.

Моё отношение к обвинениям, позиционированным в открытом эфире, негативное. Считаю, что таким образом нельзя конструктивно решать вопросы развития одного из самых популярных и любимых в Российской Федерации видов спорта.

Я рекомендовал Владимиру Петровичу [Драчёву] вести открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. На период, пока объявлен карантин, наложить мораторий на выяснение отношений в заочном формате. Необходимо проведение конференции, это легитимный механизм определения направлений развития любого вида спорта. Сейчас мы разрабатываем пакет документов, соглашений с федерациями. Мы будем рекомендовать им ежегодно, а не раз в четыре года, проводить конференции для того, чтобы понимать проблемы, которые существуют. В данном случае, в биатлоне. Иметь возможность выслушать все заинтересованные стороны, отчитаться о проделанной работе, принимать управленческие решения.

Считаю, что сегодня спорт и федерация, какой является Союз биатлонистов России, нуждается в профессиональном руководстве. Это занятость, которая предполагает 24 часа ежедневно круглый год. Наличие профессиональной команды. Качественно должен проходить процесс отбора кандидатов для руководства команд. Обязательно должен быть открытый диалог со спортсменами. Выстроено взаимодействие с регионами.

Деятельность любой федерации должна быть направлена не только на завоевание медалей, а на развития вида спорта, подготовку тренеров, создание материально-технических условий. Всё это я сказал Владимиру Петровичу. Настоятельно рекомендовал ему провести конференцию для того, чтобы все получили возможность высказаться.

Повторяю, что я категорически осуждаю формы выяснения отношений через средства массовой информации, когда нет возможности ответить. Тем более, как мы знаем, это письмо было подготовлено странным образом.

– Снова Sports.RU. На какой стадии находится процесс разработки стратегического отраслевого документа, который называется Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2030 года? Планируется ли общественное обсуждение проекта?

– Стратегия-2030 – очень важный документ. Его проект подготовлен и направлен в Правительство и Администрацию Президента. Мы сделаем сегодня этот документ доступным для общественного обсуждения в течении следующих трёх недель. Надеюсь, мы получим конструктивные замечания и рекомендации. Отмечу, что и на этапе подготовки проекта Стратегии-2030 мы активно проводили консультации с представителями регионов, федераций, общественных объединений, федеральных министерств, которые так или иначе интегрированы в реализацию этой Стратегии. Это Минобрнауки, Минпросвещения, Минздрав, МИД, Минтруд, Минобороны России. Документ готов, чтобы его обсуждать.

Но мы также понимаем, что пандемия коронавируса скорее всего внесёт значительные коррективы в сроки реализации Стратегии-2030. Может быть и в отдельные положения документа. Сегодня мы живём в других реалиях и должны оперативно отвечать, как принято говорить, на вызовы.

– Вечерняя Москва. Каким образом сегодня наши известные спортсмены могут принести наибольшую пользу российскому обществу?

– Своим примером показывать, как в условиях изоляции тренироваться, демонстрировать оптимизм, спортивную солидарность. Спортсмены – это наши герои, на которых равняется молодёжь. Если мы видим оптимизм в глазах великих спортсменов, где бы они не находились, это вселяет надежду в том, что будущее российского спорта позитивно.

Поэтому я очень благодарен спортсменам, которые сегодня в социальных сетях говорят о необходимости быть вместе и верить, что всё это пройдёт.

– Возможно ли членам сборных России тренироваться на улице или они соблюдают все рекомендации и тренируются дома?

– Думаю, надо быть ответственными. И спортсмены должны показывать пример ответственности и уважение к решениям, которые приняли Президент и Правительство Российской Федерации. Поэтому спортсмены станут более уважаемыми, если покажут, что несмотря на период предолимпийской подготовки, несмотря на то, что тренировки для них это больше чем ежедневная необходимость, они продолжают тренироваться дома, не нарушая рекомендаций Роспотребназдора, Правительства и Президента.

– Многие научные конференции, входящие в план Минспорта, отменяются или переносятся. Будет ли Минспорт совместно с организаторами искать альтернативные решения. Возможно ли переводить эти конференции в онлайн-формат, чтобы этот процесс не останавливался?

– На прошлой неделе мы провели совещание с ректорами высших учебных заведений с целью понимания проблем, которые в университетах существует. На следующей неделе мы планируем совещание в таком же онлайн-формате с руководителями органов физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации по округам.

Если по какой-то причине период изоляции будет продолжен, такой формат, к сожалению, станет регулярным.

Мы планируем проведение итоговой коллегии Минспорта России. Предварительно она состоится в мае. Но документы будут представлены заранее, и неоднократно перед Коллегией мы проведём в режиме онлайн наш диалог с руководителями образовательных учреждений, тренировочных баз, субъектов Российской Федерации для того, чтобы не терять живой связи, оставаться в контакте.

– Следующий вопрос о спортивных разрядах. Их нужно было подтвердить до мая, но подтвердить не смогли из-за отмены соревнований. Что с ними будет. Особенно переживают участники областных соревнований, потому что у них иногда нет квот в данной категории и получается, что разряд зависает.

– Мы сразу, как только было принято решение об отмене и переносе соревнований, дали поручение соответствующему Департаменту о необходимости внесения корректив в Единую всероссийскую классификацию. Поэтому все те проблемы, о которых говорят коллеги, будут решены.

Коррективы внесены, они будут адекватны срокам, на которые произойдёт задержка. Поэтому спортсмены, тренеры, родители могут не беспокоиться, их интересы будут в полной мере защищены.

– Есть ли у вас какая-либо информация по проведению Чемпионата мира по хоккею в Швейцарии? Турнир будет перенесен на следующий год и останется в Швейцарии, как это было с летней Олимпиадой в Токио, или нет?

– Все международные федерации и международный олимпийский комитет гарантировали странам-организаторам право проведения этого соревнования в те даты, которые будут предложены международными федерациями, в случае если та страна или город по каким-то причинам не откажутся от этого права.

Надеюсь, что Чемпионат состоится в той же стране и в том же месте. Но повторю, что обладателями прав на соревнование является международная федерация и от решения, которая примет данная организация, будет зависеть будущее Чемпионата.

– Будет ли переформирована сборная России на Токио-2021? Какие Ваши прогнозы?

– Я обеспокоен процессом подготовки спортсменов к Олимпийским играм. Мы регулярно взаимодействуем с руководством федераций и тренерами сборных команд. Как только будет выстроен календарь международных соревнований, мы будем понимать, как скорректировать российский календарь в процессе подготовке к международным стартам.

Позиция Международного олимпийского комитета в том, что те спортсмены, которые уже завоевали право выступить на Олимпиаде, сохранили свои квоты. Что касается составов команд, то это компетенция тренеров и руководства федераций.

Со своей стороны Минспорт внёс коррективы для того, чтобы обеспечить полноценный процесс подготовки к Играм. Наши базы, как только будут открыты, снова начнут организацию тренировочного процесса. Финансово сборные команды не пострадают. Запланированы средства на их участие в международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. Мы находимся во взаимодействии с Олимпийским комитетом России. Риски будут минимизированы.

– Какая ситуация со спортивными детскими школами, школами олимпийского резерва, спортивными секциями?

– Детские спортивные школы сейчас все закрыты. Мы понимаем всю сложность этой ситуации. Понимаем ответственность родителей и тренеров. Мы обратились к тренерам с тем, чтобы они продолжали оказывать внимание своим воспитанникам, создавали планы подготовки, направляли эти планы для того, чтобы дети тренировались в домашних условиях, поддерживали их.

Как только режим домашней изоляции будет остановлен, сразу будут открыты школы. И естественно, мы будем реагировать на те проблемы, которые могут возникнуть в связи с новым этапом работы. Финансовый механизм социальной защиты определён Правительством. Он касается работников детско-спортивных школ. Надеюсь, что дети максимально быстро адаптируются к новым условиям.

– Вопрос от Sports.RU. Какова роль спортивной науки в современной ситуации общественного развития?

– Мы активно взаимодействуем с вузами физической культуры. В каждом из них есть либо институт, либо управление, которые организуют научную деятельность. В нашей системе есть научно-исследовательский институт.

Это тоже значительный вызов. Мы обратились к учёным для того, чтобы они посмотрели как адаптируется организм к условиям домашней изоляции. Это тоже может стать интересно, потому что в той или иной мере спортсмены оказываются в ситуации ограничения своих возможностей. Поэтому те методические рекомендации, те научные разработки, которые будут в этот период, они будут представлять интерес и будут обсуждаться.

Знаю, что активно работает Академия наук, Российская академия образования для того, чтобы учесть этот опыт и предложить механизмы выхода из этих сложных условий.

Наука должна быть не только теорией. Наука обязательно должна предлагать конкретные решения для того, чтобы потом их внедрять в практику.

– Ассошиэйтев Пресс. В связи с переносом Олимпийский игр Россия может пропустить три Олимпиады. Если CAS решит отстранить страну по делу допинга, какими будут последствия для российского спорта?

– Участники процесса в Арбитражном суде – Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Международный олимпийский комитет, РУСАДА, WADA – в этих условиях поймут необходимость консолидации, необходимость решения, которое не приведет к разрушению олимпийского движения.

Если будут приняты негативные решения, то это аналогично отразится на развитии российского спорта. Но в этот сложный период мы наоборот демонстрируем международному спортивному сообществу готовность консолидироваться, готовность России активно быть представленной на международной арене, оказывать помощь о поддержку международному сообществу, проводить соревнования на территории Российской Федерации. И те, кто будет принимать решение, должны понять, что сегодня мы живем в абсолютно других реалиях.

Этот кризис во взаимоотношениях должен прийти к завершению, открыть новую страницу. Надо понять, что самое главное сегодня быть вместе, самое главное – будущее чистого спорта. Уважение к России как надежному партнёру, который много лет оказывает содействие международному спорту, в последние 10 лет ни одна страна не провела столько международных соревнований на таком высоком уровне как Россия: Олимпийские игры, всемирные универсиады, чемпионат мира по футболу, водным видам спорта, лёгкой атлетики и других. Этот аргумент должен тоже учитываться.

Жизнь изменилась. Вчера, как президент Международной федерации университетского спорта, я участвовал в видеоконференции, которую организовал Международный олимпийский комитет для всех международных федераций, его штаб-квартира находится в Швейцарии. И когда видишь, что все изолированы, все дома, то сознание меняется. Менталитет меняется и люди понимают, что сейчас есть приоритеты и есть второстепенные вопросы.

Приоритет – это будущее олимпийского движения, консолидация всего мирового спортивного сообщества, уважение прав тех стран, которые являются сегодня главными на международной арене.

Россия всегда была и будет таким партнёром.

– Какие ещё приоритетные вопросы решает Минспорт в сегодняшней ситуации? Насколько это получается?

– В Министерстве спорта мы также приняли ряд мер для того, чтобы защитить здоровье сотрудников. В определённый период значительная часть из них была переведена на дистанционный режим работы. Все меры, которые препятствуют коронавирусу: маски, печатки, дезинфицирующие средства, нами используются.

Мы продолжаем работать, как и все федеральные органы исполнительной власти. Ежедневно взаимодействуем с регионами и федерациями. Мы тоже, как спортсмены, должны показывать пример веры, оптимизма и уважения к требованиям и решениям Правительства, как защитить себя в этот период, как не подергать риску людей, которые приходят к нам в Министерство спорта.

– А Вы успеваете заниматься спортом в таком напряжённом режиме?

– Дома я, конечно, тренируюсь, но не позиционирую это в социальных сетях.

Безусловно, это важно, когда человек находится в стрессовой ситуации, а изоляция – стрессовая ситуация. Спорт и физическая активность, наверное, единственное средство, которое может минимизировать риск психологического перегруза. Надо обязательно заниматься, двигаться.

Меня вдохновил пример девушки из Якутии, которая в 17-метровой квартире пробежала полумарафон. Это проявление силы духа и пример, как надо жить в этих условиях и оставаться физически сильным.

Мы видим, как тренируются наши гимнасты, фехтовальщики, пловцы. Десятки тысяч роликов. Всё можно сделать, было бы желание. Давайте в таком позитивном настроении оставаться и работать. Всё у нас будет хорошо.

– Вопрос от ТАСС. Какое количество спортсменов и тренеров все же заболело коронавирусом? И какая им оказывается поддержка? Как в этих условиях они поддерживают форму?

– Была громкая информация о том, что заболел главный тренер сборной по спортивной гимнастике Андрей Фёдорович Родионенко. У него и гимнаста Сергея Найдина были положительные тесты. Рад, что повторные тесты были отрицательные. Люди на карантине. Сергей до сих пор в госпитале в Солнечногорске, ему оказывается полная поддержка. Каждый день я с ними разговариваю.

В этом отношении важна достоверность информации. Не надо делать яркой кампании из того, что спортсмен заболел. Спортсмен такой же человек и, к сожалению, уже сегодня не одна тысяча заболевших. Надо с уважением относиться к личной жизни каждого. За каждого надо переживать. О каждом надо беспокоиться. В спорте мы стараемся это делать.

Надеюсь, что этот период будет пройден. Иммунитет у занимающихся физической культурой и спортом, как правило, сильный, с большой эффективностью противодействует всем вирусам. Надеюсь, это тоже поможет спортсменам и тренерам минимизировать риски заболевания.

– Как по Вашему, в какие сроки сможет восстановиться вся система?

– Сложный вопрос. Не возьму на себя ответственность дать прогноз о точных датах. Пока ситуация даже не достигла пика по мнению профессионалов, руководителей нашего государства.

Будем надеяться, что к лету этот процесс нормализуется, и тогда будем выстраивать планы или давать прогнозы по выходу из кризиса.Пресс-служба Минспорта России

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