О. Хохлова: Предприниматели Владимирской области проявляют социальную ответственность в ситуации с распространением коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о мерах, принимаемых в этой связи в регионе.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области рассказала о положительном опыте региона в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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«В настоящее время вся страна живет в особых условиях. Наше государство адекватно отвечает на актуальные вызовы и поддерживает пострадавшие от кризиса отрасли экономики и отдельные наиболее нуждающиеся группы граждан», — отметила сенатор.

В этой ситуации особо ценным становится опыт социальной ответственности предпринимательского сообщества

По мнению парламентария, в этой ситуации особо ценным становится опыт социальной ответственности предпринимательского сообщества. «В городе Коврове Владимирской области бизнесмены проявили солидарность и приобрели 40 стационарных аппаратов искусственной вентиляции лёгких для бюджетных медицинских учреждений. В ближайшее время оборудование установят в центральной городской больнице и инфекционном корпусе больницы № 1. Аппараты ИВЛ позволят обеспечить эффективную помощь больным коронавирусом при осложнениях», — сказала Ольга Хохлова.

Сенатор сообщила, что ведутся переговоры о включении предприятий текстильной промышленности региона в производство одноразовых масок, халатов, костюмов. Эта продукция сейчас особенно необходима медицинскому персоналу, волонтерам, людям, которые занимаются обслуживанием жителей на предприятиях ЖКХ, торговли, почты, связи и т. д.

«К примеру, одна из ковровских компаний развернула изготовление защитных медицинских масок и костюмов. В настоящее время в цехах работают 300 добровольцев в двухсменном графике», — отметила парламентарий.

По ее словам, еще одна региональная компания приняла участие в разработке инновационного экспресс-анализа на коронавирусную инфекцию, который уже получил регистрацию в Росздравнадзоре. «Это первый отечественный экспресс-тест, который позволяет, используя стандартное оборудование, определить наличие коронавируса в течение 40 минут. В неделю намечено выпускать до 500 тысяч штук. Тесты будут поставлены и во многие другие субъекты Федерации», — подчеркнула Ольга Хохлова.

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