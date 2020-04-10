Проект стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года опубликован для общественного обсуждения

Source: Russia Ministry of Sport

Стратегия-2030 развивает положения Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года, принятой Правительством Российской Федерации в 2009 году. Действующая Стратегия позволила вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом более 40% россиян от общей доли населения страны, увеличить уровень обеспеченности населения объектами спорта до 55,5%, модернизировать системы подготовки кадрового и спортивного резерва, укрепить научное и медицинское обеспечение отрасли, провести на высочайшем уровне крупные спортивные соревнования.

В числе задач Стратегии-2030: обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, учебы и работы для всех категорий и групп граждан; открытость и доступность информации для граждан; адресный характер государственной поддержки организаций всех типов в сфере физической культуры и спорта, а также спортсменов, тренеров и специалистов; обеспечение «чистоты» и безопасности спорта, нетерпимость к нарушению антидопинговых правил; ориентация на долгосрочную перспективу стратегического планирования с учетом мировых тенденций научно-технологического и цифрового развития.

К подготовке проекта Стратегии-2030 были привлечены представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, подведомственных Минспорту России научных и образовательных организаций, а также эксперты по направлениям развития.

Более 500 человек приняли участие в стратегических сессиях, круглых столах, фокус-группах при разработке проекта документа. Учтены предложения органов власти всех уровней, общественных, образовательных, научных и экспертных организаций и граждан.

Общественное обсуждение проекта Стратегии-2030 проводится с 10 апреля по 11 мая 2020 года.

Предложения и замечания по проекту документа принимаются в электронной форме с пометкой в теме сообщения «Стратегия» по адресу электронной почты: strategia2030@minsport.gov.ru, в письменной форме на бумажном носителе до 11.05.2020 по адресу: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18 с.1, с пометкой «Стратегия 2030».

Пресс-служба Минспорта России

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