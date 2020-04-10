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#Роскосмос#Главное10.04.2020 17:20

Регистрация на конкурс «Большая перемена»

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учащихся 8-10 классов. Конкурс стартовал 28 марта 2020 года и пройдет до октября этого года. Регистрация участников открыта до 23 июня 2020 года. Ключевая цель конкурса — дать возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности.

Главным критерием отбора станет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Учащиеся со всей России смогут пройти профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получить доступ к образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов — представителей научной, финансовой, образовательной сфер.

Первая часть конкурсных испытаний будет проводиться дистанционно на сайте БольшаяПеремена.онлайн. Очные этапы конкурса пройдут с 20 июля 2020 года. На определенном этапе к участникам смогут присоединиться их любимые педагоги — вместе они смогут пройти этапы решения кейсов, участвовать в полуфиналах и финале конкурса.

Победители «Большой перемены» (300 учащихся 10 классов) получат финансовую поддержку на оплату обучения в вузе, а также получат до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 8-9 классов (300 победителей) смогут получить финансовую поддержку на дополнительное образование и саморазвитие. Все финалисты (1 200 человек) смогут поехать в «Артек» — ведущий образовательный центр страны. 20 лучших школ получат финансовую поддержку, а педагоги, подготовившие финалистов, пройдут образовательные программы в лучших центрах страны.

Госкорпорация «Роскосмос» выступает одним из индустриальных партнеров конкурса и предоставляет возможность каждому участнику получить информацию об отечественной ракетно-космической отрасли. Конкурс проходит при поддержке Министерства Просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

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