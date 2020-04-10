Source: Russia Federal Space

#Гонец#Главное#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур#Союз МС-16#МКС-63#Луч10.04.2020 10:20

Система «Луч» успешно отработала на запуске «Союз МС-16»

Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» успешно отработала на пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16», произведенным 9 апреля 2020 года с космодрома Байконур. Состоявшийся запуск — второй на ракете-носителе «Союз-2.1а» и первый пилотируемый на носителе этого типа. В составе экипажа, отправившегося на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

После выхода корабля «Союз МС-16» из зоны радиовидимости наземных средств связи, что происходит на 11-й минуте полета, передача телеметрической информации с пилотируемого корабля осуществлялась в дальнейшем средствами системы ретрансляции «Луч». В этих целях были задействованы каналы космических аппаратов «Луч-5А» и «Луч-5Б», бортовая аппаратура, установленная на «Союзе-МС», наземная инфраструктура. Операторы Спутниковой системы «Гонец» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в штатном режиме выполнили задачи по планированию и контролю проведения сеансов ретрансляции в аппаратно-программном комплексе в г. Москва.

В общей сложности, начиная с вывода корабля на околоземную орбиту и до его стыковки с российским сегментом Международной космической станции в 17:13 мск, было проведено 10 сеансов ретрансляции. Целевая информация успешно получена и доведена до конечных потребителей.

MIL OSI