Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС-63#МКС#Союз МС-1609.04.2020 17:14

«Союз МС-16» пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-16» спустя 6 часов после старта, в 17:13:21 мск, в штатном режиме пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции. Программой полёта была предусмотрена четырёхвитковая схема сближения «Союза» со станцией.

Сближение выполнялось в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами. В настоящее время экипажи выполняют операции по подготовке к открытию переходных люков: проводят контроль герметичности отсеков корабля и выравнивание давления между МКС и «Союзом», а также снимают скафандры в бытовом отсеке.

Повтор трансляции стыковки

Ранее, 9 апреля 2020 года, в 11:05:06 мск, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». Он доставил на МКС международный экипаж с позывным «Иркуты» — космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

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