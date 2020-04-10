Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-62#МКС-63#Союз МС-1609.04.2020 19:30

Экипаж «Союза МС-16» перешел на МКС

Члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16», пристыковавшегося к Международной космической станции 9 апреля 2020 года в 17:13 мск, открыли переходные люки и перешли на борт МКС. После этого состоялся первый сеанс связи полного состава экипажа экспедиции МКС-62 с Центром управления полетами.

После открытия люков между пилотируемым кораблем и станцией на борту начал работу экипаж в составе 6 человек: космонавтов Олега Скрипочки, Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, астронавтов Эндрю Моргана, Джессики Меир и Кристофера Кэссиди. Для Анатолия Иванишина и Кристофера Кэссиди это третий полет на МКС, Иван Вагнер будет работать на орбите впервые.

Повтор трансляции открытия переходных люков

Планируемая продолжительность полёта — 196 суток. В программе длительной экспедиции — научно-прикладные исследования и эксперименты, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение её оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями.

В соответствии с программой полета Международной космической станции 17 апреля 2020 года планируется возвращение экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки и астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессики Меир.

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