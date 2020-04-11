Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#12 апреля#День космонавтики11.04.2020 16:00

Космический онлайн-марафон

Более шести тысяч учащихся профильных инженерных и аэрокосмических классов со всей страны приняли участие в космическом онлайн-марафоне в рамках проекта «Профессиональная среда». В преддверии Дня космонавтики Госкорпорация «Роскосмос» пригласила всех желающих принять участие в образовательном онлайн-марафоне. Главными его участниками стали школьники, которые активно интересуются ракетно-космической отраслью.

В рамках марафона прошел вебинар «Осваиваем профессии космоса», который провел Герой России, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Он рассказал о различных профессиях в области космической деятельности, как стать космонавтом и о работе экипажей на борту Международной космической станции. Кроме того, он поделился образом жизни будущего космонавта и показал интересные предметы, которые побывали на околоземной орбите.

Затем участники смогли совершить онлайн-экскурсию по Центру подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, который в этом году отмечает шестидесятилетие. Ребята смогли увидеть, где проходит подготовка космонавтов к полету, познакомились с тренажерной базой Центра, а также посетили мультимедийные классы, симуляторы и научные лаборатории.

После экскурсии для участников марафона была предоставлена возможность участия в вебинаре «Космос начинается на Земле», где смогли пообщаться со старшим научным сотрудником Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), кандидатом технических наук Максимом Черемисиным и главным конструктором космических систем и комплексов Корпорации «ВНИИЭМ» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Алексеем Запорожцевым.

В ходе вебинара участники узнали о конструировании спутников и последних тенденциях в инженерии космических систем. Вместе с этим участники узнали, как проходит день у главного конструктора космических систем и где получить профильное образование для дальнейшей работы в российской ракетно-космической промышленности.

Все материалы размещены на портале «Ключ на старт. Космос для детей».

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