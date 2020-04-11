Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#День космонавтики#12 апреля12.04.2020 00:00

108 минут, которые потрясли мир

59 лет назад весь мир облетело сообщение ТАСС, начинающееся словами: «12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник „Восток“ с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника „Восток“ является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич».

Космический полет Гагарина длился 108 минут. В наши дни, когда совершаются многомесячные космические экспедиции, такое время полета кажется незначительным. Но в 1961 году каждая из этих минут была открытием неизвестного. Полет Юрия Гагарина доказал, что человек может жить и работать в космосе.

От первых пилотируемых кораблей и орбитальных станций к многоцелевым пилотируемым орбитальным комплексам — такой сложнейший путь, прошла российская пилотируемая космонавтика за 59 лет. Нам действительно есть чем гордиться, во многом благодаря космосу наша страна заняла лидирующие позиции в мире по ряду высокотехнологичных направлений.

9 апреля 1962 года в ознаменовании первого в мире полёта человека в космос был подписан Указ Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик о праздновании Дня космонавтики. Позднее согласно протоколу 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации, состоявшейся в ноябре 1968 года, и решения Совета Международной авиационной федерации, принятому 30 апреля 1969 года, по представлению Федерации авиационного спорта СССР праздник приобрел международное значение и стал именоваться — Всемирный день авиации и космонавтики.

С праздником, с Днем космонавтики!

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