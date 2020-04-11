Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#BepiColombo11.04.2020 10:00

BepiColombo совершил гравитационный манёвр у Земли

Автоматическая межпланетная станция BepiColombo совершила первый гравитационный манёвр у Земли, и тем самым снизила свою скорость, чтобы продолжить путь к Меркурию. При пролёте были включены некоторые научные приборы, в том числе — российский Меркурианской гамма- и нейтронный спектрометр (МГНС), созданный в Институте космических исследований Российской академии наук, а также изготовленный с участием российских специалистов ультрафиолетовый спектрометр ФЕБУС.

Российские ученые принимают участие в научной программе миссии, четыре прибора в составе научной аппаратуры обоих аппаратов создаются при участии или полностью в Институте космических исследований, российские исследователи выступают как руководители и со-руководители экспериментов. Участие России в проекте BepiColombo зафиксировано в Федеральной космической программе.

После запуска 20 октября 2018 года BepiColombo двигался по гелиоцентрической орбите, близкой к земной, и 10 апреля 2020 года в 07:25 мск приблизился к Земле на расстояние 12 700 км. В это время благодаря взаимодействию с гравитационным полем Земле его скорость снизилась примерно на 5 км/с, и таким образом BepiColombo был переведен на более низкую гелиоцентрическую орбиту, двигаясь по которой, он постепенно «спустится» к Венере, а потом и к Меркурию. При этом практически не потребовалось тратить топливо на торможение, хотя двигатели аппарата также включались несколько раз для небольших коррекций траектории.

Во время сближения российский гамма- и нейтронный спектрометр МГНС на борту Меркурианского планетного орбитального аппарата измерил гамма-излучение от Земли во время пролета в окрестности нашей планеты.

Гамма-излучение от Земли по данным МГНС во время пролета у Земли 10.04.2020. По горизонтальной оси отложено всемирное время (UT), момент максимального сближения аппарата с Землей наступил в 4:25 UT (т.е. в 7:25 мск). По вертикальной оси справа показано расстояние аппарата до центра Земли (черная кривая) © ИКИ РАН

Красная кривая на графике показывает темп счета гамма-лучей в интегральном энергетическом диапазоне 0.65–8.0 МэВ (вертикальная шкала слева). При подлете к Земле аппарат совершал разворот, во время которого детекторы прибора были выключены. В момент максимального сближения наблюдался пологий пик гамма-излучения. Это гамма-лучи от Земли. Команда эксперимента МГНС назвала это наблюдение по мотивам слов знаменитой советской космической песни «…Земля в иллюминаторе».

Во время отлета космического аппарата от Земли он пересек радиационный пояс земной магнитосферы, заполненный заряженными частицами. Регистрация прибором МГНС частиц этого пояса проявилась как второй более высокий пик примерно через час после первого. Во время пролёта также был включен спектрометр ФЕБУС, для которого в ИКИ РАН был разработан входной оптический блок с системой наведения прибора. По итогам включения прибор отработал штатно, были проведены наблюдения земной геокороны — внешней газовой «оболочки» Земли, состоящей из атомарного водорода. В настоящее время данные ФЕБУС обрабатываются.

В октябре 2020 года BepiColombo ждёт второй гравитационный манёвр — на этот раз у Венеры. Затем, после серии манёвров у Венеры и Меркурия, он достигнет рабочей орбиты в конце 2025 года.

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