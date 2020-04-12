Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#12 апреля#День космонавтики12.04.2020 18:18

День космонавтики на «Большой перемене»

В День Космонавтики, 12 апреля 2020 года, с онлайн-встречи космонавта Роскосмоса Сергея Рязанского началась космическая неделя конкурса «Большая перемена». Первая тема — «То, что вы хотели узнать, но боялись спросить о космосе», которую посмотрели более 135 тысяч человек.

Учащиеся задавали Сергею Рязанскому множество вопросов о его работе: зачем космонавты берут с собой игрушки в космос, что самое вкусное из еды космонавтов, какими данными должен обладать человек, чтобы попасть в космонавтику и др. Космонавт рассказал учащимся, что совершил 4 выхода в открытый космос, а самый длительный для него — более 8 часов.

«С профессиональной точки зрения, выходы в открытый космос — это очень интересная и тяжёлая работа. Тем не менее, это красивая работа, потому что мы работаем и днём, и ночью. Одна орбита — это 90 минут. 45 минут — день, 45 минут — ночь. Получается, что каждые 45 минут у тебя чередуются закат и восход Солнца, закат и восход Луны. Поэтому космос — это очень романтично», — отметил Герой России Сергей Рязанский.

В один из его полётов на Международную космическую станцию даже доставляли факел Олимпийских игр.

«Мы вынесли его в открытый космос, затем его вернули обратно на Землю, и именно этим факелом наши прославленные спортсмены зажигали основной сочинский огонь нашей Олимпиады», — рассказал летчик-космонавт.

Напомним, что в течение недели в сообществе всероссийского конкурса «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте» состоятся онлайн-занятия, посвящённые секретам жизни в изоляции, питанию космонавтов и физической подготовке, которую они проходят перед полетом. Кроме того, школьники смогут принять участие в викторинах о космосе и узнать, какие «космические» технологии используются на Земле.

Мероприятия проходят при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Самые активные участники конкурса получат призы — книгу с автографом Сергея Рязанского, домашний планетарий, телескоп и другие ценные подарки.

MIL OSI