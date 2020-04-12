Поздравительная телеграмма от Михаила Мишустина

Source: Russia Federal Space

Уважаемые друзья!Примите мои поздравления с Днём космонавтики — праздником, который уже давно стал символом прогресса, стремления к новым открытиям и свершениям.12 апреля 1961 года произошло величайшее событие, оказавшее огромное влияние на историю человечества. Полёт Юрия Гагарина в космос стал возможен благодаря упорной и самоотверженной работе целой команды учёных, инженеров, испытателей, конструкторов — людей, позволивших приблизиться к разгадке тайн Вселенной.Ракетно-космическая отрасль имеет для нашей страны важнейшее стратегическое значение. Она даёт возможность развиваться науке, проводить исследования, обеспечивает национальную безопасность, работу телекоммуникаций, навигационных и спутниковых систем. За передовыми разработками и инновационными производствами — напряжённый труд самых разных специалистов, чьи уникальные знания, опыт, способность решать серьёзные государственные задачи позволяют России сохранять статус космической державы.Хочу сказать слова искренней благодарности ветеранам отрасли. Пусть ваша увлечённость космосом и преданность своему делу послужат примером для молодых поколений.Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.М.Мишустин

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