Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное12.04.2020 15:02

«Просто космос» дома у каждого школьника

Сегодня, 12 апреля 2020 года, состоялся финал Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием «Спутник», который проходит ежегодно с 2016 года. Цель конкурса — поддержка талантливых детей и подростков, интересующихся исследованиями в области космонавтики, а также предоставление возможностей одаренной молодежи для прохождения занимательного обучения и практического ознакомления с инновациями в космической отрасли.

В конкурсном отборе приняли участие 7 500 детей из 85 регионов России. Первый этап конкурсного отбор прошли 200 человек, и только 18 из них были допущены к финалу «Просто космос» по 5 направлениям:

ракетостроение;

информационные технологии;

аэрокосмические энергоустановки;

робототехника;

авиастроение;

междисциплинарное направление.

Финал прошел в формате коротких научно-популярных лекций по научным проектам от участников, записанных на видео. Победителем и призерами конкурса стали Панкеев Глеб из Самары, Соколова Алена из Ростова-на-Дону и Шабанов Данила из Ульяновска. Они получили сертификаты на поступление в Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева.

«Космонавтика — это сплав мечты и технологии. Каждый из Вас своими компетенциями и трудом уже доказал, что способен решать самые сложные задачи. Поздравляю Вас с Днем космонавтики и желаю добиваться новых и новых успехов, двигать горизонты отечественной и мировой космонавтики вперед», — отметил директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Роскосмоса Дмитрий Шишкин.

Кроме того, всех участников поздравил советник генерального директора Фонда содействия развитию форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник и все члены жюри конкурса.

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