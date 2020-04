Valsts prezidenta Egila Levita uzruna tautai Latvijā un pasaulē Lieldienās

Source: President of Latvia in Latvian

Mīļie Latvijas cilvēki!

Ir Lieldienu laiks. Mēs to sagaidām īpašos apstākļos. Kurš gan Ziemassvētkos varēja iedomāties, ka drīz vien puse zemeslodes iedzīvotāju – 4 miljardi cilvēku – būs spiesta palikt mājās, ka iespējas pārvietoties un satikt citus cilvēkus būs ļoti ierobežotas.

Šis īpatnējais, piebremzētais, palēninātais laiks atstās uz mums savu ietekmi. Tā būs jauna, vienojoša pieredze mūsu likteņkopībā.

Es domāju, ka šis laiks savu dziļāko ietekmi atstās tieši uz mūsu vērtībām, uz mūsu pasaules uztveri. Un es domāju, ka šī ietekme būs pozitīva.

Pirmkārt, mēs labāk apzināsimies, cik dzīve un dzīvība, un viss ierastais un pierastais ir trausls. Tas ļaus mums vairāk apzināties dzīves vienreizējību un vērtību.

Otrkārt, tas ļaus mums vairāk izjust un novērtēt brīvību. Vispirms jau brīvību fiziski pārvietoties gan tepat ārpus mājas, gan pāri robežām. Bet vēl jo vairāk apzināties garīgo brīvtelpu, kuru mēs tagad, sēžot mājās, esam aicināti piepildīt ar jēgu, ar īstu jēgu.

Treškārt, pēc tam, kad mēs pusi savas dzīves esam pārnesuši no reālās pasaules virtuālajā, mēs labāk saprotam īstu, cilvēcisku kontaktu, dzīvu sarunu vērtību. Mēs atklājam, ka diezgan efektīvi varam strādāt, mācīties, komunicēt ar tehnikas palīdzību. Un tomēr – ir labi apzināties, ka drīz mēs atkal viens otru satiksim, ka nekas un nekad nevar pilnvērtīgi aizstāt cilvēku.

Un visbeidzot – tagad, kad mūsu patēriņa iespējas ir ierobežotas, mēs varam atklāt, ka mums varbūt nemaz nevajag tik daudz, kā mēs bijām līdz šim iedomājušies. Katrā ziņā, pietiekamība, kas mūsu planētu pakļautu lēnākai izpostīšanai nekā līdz šim, ir nākotnes vērtība. Tā ļaus lielāku enerģiju veltīt dzīves kvalitātei – izglītībai, veselībai, kultūrai, videi, dabai. Šī vērtību pārvērtēšana dos jaunu impulsu arī ekonomikai.

Ir Lieldienu laiks. Tas simbolizē atjaunošanos, atdzimšanu, augšupeju.

Arī šīs īpatnējās Lieldienas liek mums par to domāt, un mums ir pamats par to domāt.

Vēsture māca, ka katra krīze reiz beidzas un krīzei vienmēr seko strauja izaugsme.

Latvija, pateicoties mūsu cilvēku pacietībai un mūsu valsts izsvērtajai politikai, pieder pie tām nedaudzajām pasaules valstīm, kas salīdzinoši labi spēj šo situāciju kontrolēt un vadīt.

Tādēļ ir pamatotas cerības, ka Latvija varētu piederēt pie tām valstīm, kuras pirmās atgūsies no krīzes un sāks savu augšupceļu.

Savu augšupceļu. Bet nedaudz citādā – labākā virzībā nekā līdz šim.

Vēlu visiem jaukas, saulainas, nopietnu un gaišu pārdomu pilnas Lieldienas!

