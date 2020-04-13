А. Майоров: Мы готовы поддержать инициативу молодежи о проведении Всероссийской акции «Подвиг села»

Source: Russia – Council of the Federation

Акция посвящена Году памяти и славы и направлена на сохранение исторической памяти, воспитание в молодом поколении идей патриотизма и гордости за свою Родину, отметил сенатор.

В Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поступило обращение Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи» о поддержке в проведении Всероссийской сетевой акции «Подвиг села» в рамках Года памяти и славы, объявленного Президентом Российской Федерации. Об этом сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Парламентарий отметил, что проведение акции поддержала Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» и Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси.

«Примечательно, что мероприятие пройдет в тесном сотрудничестве молодого и старшего поколения. Это очень важно для консолидации общества, обеспечения преемственности поколений, патриотического воспитания и развития творческого потенциала молодёжи, сохранения исторической памяти. Именно такие задачи стоят перед организаторами и участниками акции», — подчеркнул сенатор.

Важная роль в духовно-нравственном воспитании молодежи отводится ветеранам

По словам Алексея Майорова, молодёжь, продолжая традиции ветеранов, сознавая свою ответственность за судьбу России, всё сильнее и решительнее берет на себя ответственность за её будущее, участвует в принятии решений, работает в законодательных и исполнительных органах власти, активно участвует в молодёжных парламентах, Общественной палате. «Важная роль в духовно-нравственном воспитании молодежи, в наставничестве отводится ветеранам, которые готовы передать свой жизненный опыт молодому поколению страны».

Акция пройдет в Интернете, где будут опубликованы, в том числе в социальных сетях, фотографии участников акции, их родственников, которые во время Великой Отечественной войны трудились в тылу в сельской местности, тех, кто обеспечивал продовольствием фронт, а потом помогал восстанавливать страну в послевоенное время.

По итогам планируется провести фотовыставку в Совете Федерации. Победители будут награждены дипломами и памятными подарками. «Наш Комитет всегда готов поддерживать инициативы молодежи, которые направлены на сохранение исторической памяти, воспитание в молодом поколении идей патриотизма», — подчеркнул сенатор.

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