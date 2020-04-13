В. Круглый: В условиях борьбы с коронавирусом нельзя снижать уровень оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в онлайн-режиме прием граждан в Орловской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области провел прием граждан в регионе. Мероприятие прошло в онлайн-режиме.

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Прием начался с подведения итогов выполнения наказов орловцев. По всем обращениям были достигнуты положительные результаты. В частности, решен вопрос медицинской эвакуации пациента из лечебного учреждения Москвы. После обращения в Орловскую областную больницу он доставлен бесплатно в регион.

Сенатор также оказал поддержку в вопросе приобретения подъемника для ванной комнаты и ноутбука для инвалида первой группы. «Правительство Российской Федерации реализует программу «Доступная среда». Одна из её задач — равноценный доступ к любому реабилитационному средству и услуге для каждого инвалида», — отметил Владимир Круглый.

Темой нескольких обращений стало лекарственное обеспечение онкологических больных. По действующему законодательству они имеют право на бесплатные лекарства, однако на практике их не всегда удается получить, сказал парламентарий. «В условиях борьбы с распространением COVID-19 нельзя снижать уровень оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Вся помощь должна оказываться в полном объёме», — подчеркнул он.

Владимир Круглый сообщил, что Министерство здравоохранения РФ временно изменило порядок оказания медицинской помощи. Постановлением Правительства приостановлены профилактические мероприятия — диспансеризация и профосмотры. Однако онкологическим больным, получающим лечение в соответствии с протоколами и клиническими рекомендациями, в этот период медпомощь оказывается в полном объёме, как и пациентам с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии, добавил сенатор.

Кроме того, в ходе приема затрагивались вопросы, связанные с участием граждан в реализации государственной программы развития сельских территорий. Парламентарием даны подробные разъяснения в соответствии с действующим законодательством.

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