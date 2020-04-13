Г. Солодун: Брянские волонтеры вносят большой вклад в общее дело борьбы с коронавирусом

Source: Russia – Council of the Federation

В Брянской области функционирует волонтерский центр, деятельность которого направлена на помощь гражданам в период распространения новой коронавирусной инфекции.

В Брянской области функционирует волонтерский центр, деятельность которого направлена на помощь гражданам в период распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Солодун. СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области

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По словам сенатора, волонтеры вносят особый вклад в общее дело. Они оказывают помощь людям, находящимся на самоизоляции, занимаются адресной доставкой необходимых продуктов питания и лекарственных препаратов. «Ежедневно к волонтерскому центру присоединяется все больше людей, движимых желанием помочь: депутаты, предприниматели, руководители различных компаний совместными усилиями оказывают поддержку тем, кому сегодня это действительно важно».

Ежедневно к волонтерскому центру присоединяется все больше людей, движимых желанием помочь

Галина Солодун рассказала, что передала волонтерскому центру продукты питания, которые будут укомплектованы в наборы с товарами первой необходимости и адресно доставлены нуждающимся.

«В ситуации, которую сегодня переживает весь мир, наша страна, важна любая помощь. Сплотившись, мы способны на любые свершения, одним из которых станет победа над вирусом. Главное — помогать тем, кто в этом нуждается и находится в зоне риска», — подчеркнула законодатель.

Сенатор также призвала не забывать о своём здоровье, ответственно относится к личной гигиене, индивидуальной защите и самоизоляции.

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