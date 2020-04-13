Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Центр Сириус13.04.2020 15:49

Космическая подготовка вместе с #СириусДома

Госкорпорация «Роскосмос» выступает в качестве индустриального партнера проекта #СириусДома, который реализует Образовательный центр «Сириус». Он предназначен для детей, их родителей и педагогов. Каждый день в социальных сетях лучшие преподаватели, космонавты, инженеры, спортсмены, музыканты будут выходить в режим «онлайн».

Сегодняшним гостем эфира #СириусДома стал космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков. Он рассказал участникам об отборе в отряд космонавтов, подготовке к космическим полетам и навыках, необходимых для прохождения всех испытаний. Помимо этого, Сергей рассказал об участии в подготовке космонавтов на базе Образовательного центра «Сириус»: выживания в горно-лесистой местности, на воде и тренировки по подъему на борт вертолета. Впервые такое направление сотрудничества Госкорпорации «Роскосмос» и Образовательного центра «Сириус» было реализовано в 2019 году.

Следующее космическое занятие в рамках проекта #СириусДома состоится 14 апреля 2020 года в 14:00 мск. В онлайн-встрече примет участие Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев с актуальной сейчас для всех темой «Организация и соблюдение режима самоизоляции после космического полёта».

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