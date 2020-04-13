Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Главное13.04.2020 09:00

Лучшие молодые профессионалы Протон-ПМ

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») подвела итоги корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Протона» с применением методики WorldSkills, проходившего в феврале-марте 2020 года.

Корпоративное первенство проводится уже в четвёртый раз. В этом году соревнования организовали по пяти компетенциям: среди операторов токарных и фрезерных станков с ЧПУ, лаборантов химического анализа, сварщиков и инженеров-технологов. Площадками чемпионата стали Центр дуального образования и Центральная заводская лаборатория на загородной площадке предприятия, а также цех 3-й городской площадки. В качестве экспертов выступили сотрудники предприятия, в числе которых есть сертифицированные эксперты WorldSkills.

Победителем в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» признан Андрей Шатов, представляющий корпус 30А. Лучшим во фрезерных работах стал Олег Гостюхин, студент-дуальщик Пермского авиационного техникума. В компетенции «Лабораторный химический анализ» первое место разделили между собой сотрудницы Центральной заводской лаборатории: Ольга Лядова и Юлия Соловьёва. Лучшим сварщиком предприятия стал Александр Лекомцев из цеха 3, а среди технологов первенствовал Александр Мульков из корпуса 30А. Победители корпоративного чемпионата представят «Протон-ПМ» на юбилейном, пятом, отраслевом чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса».

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор «Протон-ПМ»: «Проведение чемпионатов профмастерства помогает нам повышать престиж рабочих профессий, выявлять талантливых и перспективных сотрудников, мотивировать их расти и развиваться дальше. Так, наша сотрудница Анастасия Башкирцева в 2019-м победила в национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech и вошла в сборную России. Наши лаборанты химанализа в этом году заняли первое и второе места в категории „Навыки мудрых“ на региональном чемпионате профмастерства. Такие результаты говорят о том, что мы выбрали правильный подход к подготовке и повышению квалификации работников. Более того, для нас это возможность применять полученные в ходе чемпионатов компетенции, повышая производительность труда и быстрее осваивая новую ракетную технику».

MIL OSI