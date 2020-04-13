Минэнерго России будет выдавать предписания за несвоевременную разработку схем теплоснабжения

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 апреля. – Министерство энергетики Российской Федерации получило полномочия по выдаче обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утверждения и актуализации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наделение Минэнерго России соответствующими полномочиями предусмотрено Постановлением Правительства России от 3 апреля 2020 г. № 429 «О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации». Проект данного Постановления Правительства был разработан Минэнерго совместно с Минстроем России.

Согласно результатам мониторинга, проведенного Минэнерго по итогам 2019 года, из 40 схем теплоснабжения, подлежащих актуализации органами местного самоуправления и дальнейшему утверждению в Министерстве энергетики, было утверждено 26 схем. При этом часть схем ни разу не актуализировалась с момента их первичного утверждения, а часть актуализировалась с существенным нарушением сроков. Новые полномочия Минэнерго направлены на устранение подобных нарушений.

Наличие утвержденной схемы теплоснабжения населенного пункта позволяет принимать оптимальные технические и схемно-режимные решения, эффективно распределять эксплуатационные и инвестиционные фонды, своевременно определить единую теплоснабжающую организацию, сократить сроки подключения потребителей к системам теплоснабжения, сделать более прозрачной организацию договорных обязательств в системе теплоснабжения, а также сократить число споров между участниками правоотношений.

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