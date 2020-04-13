Source: Russia Federal Space

#ЦПК#12 апреля#День космонавтики12.04.2020 19:17

Отряд космонавтов поздравил экипаж МКС-62 с Днём космонавтики

Ровно год назад космонавт Роскосмоса Олег Кононенко принимал поздравления с Днем космонавтики на борту Международной космической станции. Сегодня же командир отряда вместе со своими коллегами Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым, а также с первым заместителем начальника Центра Максимом Харламовым впервые вышли на связь с российской частью экипажа МКС-62 из Центра подготовки космонавтов.

Здесь в техническом комплексе по управлению полетом КАСУППС, оснащенном современными средствами коммуникации с космонавтами на станции, коллеги по отряду обменялись поздравлениями, добрыми пожеланиями и словами поддержки.

12 апреля общение с теми, кто несет космическую вахту, традиционно осуществляется из Подмосковного Центра управления полетами. Но в настоящее время обстоятельства вносят изменения во многие сферы профессиональной деятельности, но, благодаря новым технологиям и человеческим отношениям, многолетние космические традиции удается не только сохранить, а даже привнести новые.

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