После вмешательства прокуратуры г. Санкт-Петербурга выплачены долги по заработной плате сотрудникам института

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Калининского района г. Санкт-Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства в автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Смольный институт Российской академии образования».

Установлено, что перед 61 работником организации образовалась задолженность по заработной плате в размере более 2,5 млн рублей.

В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю института, а также возбудила в отношении образовательной организации дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) и ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных).

Кроме того, прокурор направил материалы проверки в следственные органы. После их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования сотрудникам института выплачены денежные средства.

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