Совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в России

Source: President of Russia – Kremlin

В совещании принимают участие Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова Голикова Татьяна АлексеевнаЗаместитель Председателя Правительства , Министр здравоохранения Михаил Мурашко Мурашко Михаил АльбертовичМинистр здравоохранения , мэр Москвы Сергей Собянин Собянин Сергей Семёновичмэр Москвы , руководитель Роспотребнадзора Анна Попова Попова Анна ЮрьевнаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) .

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! Приветствую вас!

Я просил вас обобщить и представить актуальную информацию по тем мерам, которые предпринимаются сейчас для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Но прежде чем перейдём к информациям и докладам, хотел бы сказать несколько слов. Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно. И к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни, именно тяжёлого.

Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, «с запасом» и с учётом всех факторов.

В этой связи хотел бы вот что отметить. Конечно, я хотел бы услышать от вас информацию, доклады, как вы оцениваете текущую ситуацию в целом по стране и по отдельным регионам. Особенно в территориях с повышенными рисками. К таким территориям, конечно, мы это с вами хорошо знаем, относятся Москва, Московская область, крупные города, включая миллионники, где большая концентрация и плотность населения. Какие дополнительные меры обеспечения безопасности, защиты здоровья граждан здесь принимаются?

Второе: для того чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам несмотря на то, что ситуация лучше не становится, всё-таки пока удаётся действовать именно таким образом, нам нужен объективный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трёх, семи и десяти дней. Я прошу Правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно.

Третье: необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется.

Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм. В этой связи вновь обращаю внимание на необходимость чёткого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, на слаженность, хочу обратить внимание, работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник. Необходимые полномочия для координации всей этой работы у Правительства есть.

Четвёртое: сейчас необходимо эффективно задействовать все наши ресурсы. Повторю, нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для манёвра с учётом ситуации в конкретных территориях. Речь в том числе о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы.

Пятое: в Москве, целом ряде других регионов сотрудники скорой помощи, поликлиник, больниц последние недели работают в режиме крайне высокой напряжённости и нагрузки. Я прошу доложить, как идёт формирование дополнительных медицинских бригад. Здесь, как мы и договаривались, необходимо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, а также профильных вузов и училищ.

Естественно, что такие специалисты, так же как и их коллеги, должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Я знаю, что не всегда этого достаточно. Здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить. В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, чтобы за счёт такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям.

И, наконец, шестое. Вы знаете, что военнослужащие Министерства обороны работают и работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь. Министерство обороны работает, повторяю, достаточно эффективно, это только малая толика того, что у Министерства обороны есть, что задействовано за рубежом, основные резервы находятся пока в резерве, поэтому нужно иметь это в виду. Также будем иметь в виду и то обстоятельство, что на выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу во многих регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе.

Давайте перейдём к работе. Слово Татьяне Алексеевне Голиковой. Пожалуйста, Татьяна Алексеевна.

Продолжение следует. Голикова Татьяна АлексеевнаЗаместитель Председателя Правительства

MIL OSI