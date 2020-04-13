Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор внес соответствующий законопроект в Государственную Думу вместе с депутатом Алексеем Макаровым.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Алексей Макаров внесли в нижнюю палату парламента проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

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По словам Николая Журавлева, законопроектом предлагается дать право субъектам Федерации, в которых взимается курортный сбор, принимать решение о приостановлении его взимания на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Это будет централизованное решение в рамках субъекта, не дожидаясь решений каждого муниципального образования.

Законопроектом предлагается дать право субъектам Федерации, в которых взимается курортный сбор, принимать решение о приостановлении его взимания на территории отдельных или всех муниципальных образований

В действующей редакции закона, пояснил сенатор, у регионов есть право ввести и прекратить на территории муниципальных образований, принимающих участие в эксперименте, курортный сбор только при наличии волеизъявления соответствующего муниципального образования.

«В условиях крайне сложной экономической и эпидемиологической ситуации, а также с учетом непредсказуемости влияния негативных факторов как в целом на экономику, так и на развитие курортной инфраструктуры, очевидно, что гарантировать полную загрузку и прибыльность курортной инфраструктуры на текущий курортный сезон нельзя», — считает сенатор. Таким образом, отметил он, может возникнуть ситуация, когда субъект Федерации даже при отсутствии поступлений курортного сбора вынужден будет нести расходы на его администрирование.

Документ предусматривает, что законом субъекта Российской Федерации устанавливается срок такого приостановления исходя из реальной ситуации.

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