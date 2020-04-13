Т. Кусайко: Волонтеры Мурманской области продолжают оказывать помощь северянам

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор взаимодействует с волонтерским центром региона.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области продолжает оказывать содействие работе регионального волонтерского центра.

По словам сенатора, в Мурманской области практически во всех муниципальных образованиях созданы волонтерские центры по оказанию помощи гражданам в период распространения коронавируса. Основной задачей центров является телефонное информирование граждан пожилого возраста, а также сбор заявок на оказание различной помощи на дому.

Есть координаторы, которые осуществляют прием звонков и распределяют их, и есть волонтеры, которые оказывают помощь непосредственно жителям

Сенатор пояснила, что в каждом муниципалитете работа организована по схожим принципам: есть координаторы, которые осуществляют прием звонков и распределяют их, и есть волонтеры, которые оказывают помощь непосредственно жителям.

«Волонтеры покупают и доставляют продукты и медикаменты по заявкам жителей, которые находятся на самоизоляции. Особенно нуждаются в помощи граждане старше 65 лет, мамы с маленькими детьми, маломобильные группы населения», — отметила сенатор.

Татьяна Кусайко подчеркнула, что добровольцы, работающие в контакте с населением, проходят инструктаж и получают средства защиты.

Она рассказала, что в волонтерский центр обратились представители регионального объединения одного из поисковых отрядов и сообщили, что нуждаются в защитных медицинских масках для осуществления своей деятельности. «Добровольцы-поисковики не только продолжают вести поиски людей в период эпидемии, но также оказывают помощь северянам. В условиях распространения коронавируса очень важно, чтобы волонтеры были снабжены средствами индивидуальной защиты», — заявила законодатель.

Она добавила, что волонтеры центра передали поисковикам 200 масок, в тоже время, сенатор передала волонтерам 200 пар перчаток.

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