А. Климов: На Западе искажают информацию об усилиях России по противодействию распространению коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Особенности внешнего вмешательства в суверенные дела РФ и ряда других государств в условиях распространения коронавируса обсудили члены Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края провел очередное плановое заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Мероприятие прошло в удаленном режиме с использованием формата видеоконференцсвязи.

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Как отметил Андрей Климов, на Западе не прекращают деструктивную работу, распространяя недостоверную информацию об усилиях России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Замалчивается, либо искажается суть российской помощи зарубежным странам, попавшим в сложную эпидемиологическую ситуацию, продолжаются также попытки посеять панику среди населения России», — отметил он.

Замалчивается, либо искажается суть российской помощи зарубежным странам, попавшим в сложную эпидемиологическую ситуацию

Приглашенные эксперты — директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ Владимир Плигин и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин обсудили, в частности, отказ США и их союзников от снятия незаконных санкций с ряда государств, попавших из‑за пандемии в сложное гуманитарное положение.

В ходе дальнейшего обсуждения члены Временной комиссии СФ обменялись мнениями по обсуждаемой проблематике в контексте выработки новых подходов к защите российского суверенитета в нынешних условиях.

Заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Алексей Кондратьев

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики проанализировала как работает пакет законов, касающихся противодействия распространению недостоверной информации.

Член Комитета СФ по международным делам Олег Морозов МорозовОлег Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан обратил внимание на негативные и неэтичные оценки западных СМИ российской стратегии работы по борьбе с корановирусной инфекцией.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области высказал мнение о необходимости правовыми методами противодействовать западным пропагандистским ресурсам.

Это мнение поддержал член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Александр Вайнберг. ВайнбергАлександр Владеленовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области обратил внимание на попытки контрагентов за рубежом дискредитировать действия органов государственной власти и системы здравоохранения в России.

Член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области высказался за то, чтобы оценить вопросы готовности всех ветвей власти к подобным вызовам в будущем.

Также в ходе заседания Временная комиссия СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России приняла решение о переносе сроков публикации Ежегодного доклада в связи с необходимостью включения в его текст новых тем и выработки соответствующих рекомендаций. Суть прошедших обсуждений будет доведена до зарубежных коллег методами парламентской дипломатии с использованием информационно-компьютерных технологий.

Руководителем рабочей группы Временной комиссии по подготовке предложений по совершенствованию законодательства РФ в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела назначена первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова.

Как сообщил журналистам Андрей Климов, подводя итоги заседания, Временная комиссия продолжает широкие консультации по подготовке проекта концепции международной Конвенции по противодействию внешнего вмешательства в суверенные дела государств.

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