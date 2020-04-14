А. Майоров: Регионы наращивают темпы лесовосстановления по реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология»

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обеспечит мониторинг хода лесовосстановительных работ в течение всего лесокультурного сезона 2020 г.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия отметил, что руководством страны регионам поставлена задача в условиях чрезвычайных обстоятельств обеспечить выполнение сезонных работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

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Сенатор подчеркнул, что проблема лесовосстановления — одна из острейших в лесном хозяйстве и находится в фокусе особого внимания. Ежегодно в лесах заготавливается свыше 200 млн куб. м древесины. С 2007 года среднегодовой темп роста площадей сплошных рубок более чем на 9 проц. превышал темп роста площадей лесовосстановления. Эксперты отмечают истощение лесов в результате их многолетнего экстенсивного использования, что выражается в снижении производительности сосновых и еловых древостоев до 35–53 проц. от потенциально возможной. В экономически доступных лесах отсутствие эффективного воспроизводства привело к снижению их продуктивности и ухудшению породного состава. Кроме того, наблюдается увеличение земель, потерявших лесной покров, в основном, за счет увеличения площадей гарей. Так, в 2019 г. площадь, пройденная огнем, составила свыше 10 млн гектаров.

На решение этой проблемы направлено Постановление Совета Федерации «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке», решение рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева, решения Комитета, принятые по итогам парламентских мероприятий.

На особом парламентском контроле находится ход реализации Федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», который направлен на обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 проц. к 2024 г. (2019 год – 64,4 проц.) и сокращение ущерба от лесных пожаров почти в три раза (с 32,5 млрд руб. до 12,5 млрд руб.).

На особом парламентском контроле находится ход реализации Федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

Алексей Майоров подчеркнул, что на эти цели впервые с 2007 г. для региональных лесохозяйственных учреждений за год было закуплено 2,6 тыс. единиц техники для работ по воспроизводству лесов. В регионы поставлено более 13 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования, которая использовалась для мониторинга пожарной опасности и оперативной доставки сил и средств к местам пожаров.

По данным Рослесхоза, в результате реализации проекта площадь лесовосстановления в 2019 году превысила 1,1 млн га, к 2024 году этот показатель должен достигнуть 1,5 млн га в год. Целевой показатель федерального проекта в этом году – 1,1 млн га. Наиболее масштабные задачи по восстановлению леса поставлены регионам Сибирского, Северо-Западного и Дальневосточного федерального округов ‒ свыше 291, 268 и 255 тыс. гектаров.

Благодаря теплой погоде лесокультурный сезон открыт во всех федеральных округах, за исключением Дальневосточного федерального округа. Уже сейчас лесовосстановление выполнено на площади свыше 9 тыс. га: в Центральном федеральном округе — 4,6 тыс. га, Северо-Западном — 221 га, Южном — 3,1 тыс. га, Северо-Кавказском — 286 га, Приволжском — 1,2 тыс.га, Уральском — 90 га, Сибирском — 84 га.

Активные работы ведутся в Брянской, Тамбовской, Ростовской, Воронежской, Рязанской, Смоленской, Калужской, Липецкой, Волгоградской областях, Республике Калмыкия.

По словам Алексея Майорова, особенно важно, что начат посев семян в лесопитомниках в Тамбовской области, Крыма и Дагестана и других. Более 4 млн семян для получения сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС) высадили в лесных селекционно-семеноводческих центрах в Татарстане, 3,5 млн – в Алтайском крае, 4 млн – в Ленинградской области и 4,9 млн штук в Архангельской области.

Законодатель обратил внимание, что мероприятия по лесовосстановлению осуществляются с учетом рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территориях субъектов Российской Федерации. В отношении работников лесного хозяйства принимаются соответствующие меры защиты.

«Наш Комитет обеспечит мониторинг хода лесовосстановительных работ в течение всего лесокультурного сезона 2020 года», — заверил Алексей Майоров.

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