А. Пронюшкин: Во Владимирской области проводится работа с целью поддержки предпринимателей и медицинских работников

Source: Russia – Council of the Federation

В сложившейся ситуации необходимо позаботиться о медработниках, находящихся на передовой борьбы с распространением коронавирусной инфекции, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области рассказал о работе, проводимой руководством региона по поддержке предпринимателей и медицинских работников.

Сенатор отметил, что ежедневно проходят совещания оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики области. По поручению главы региона создана рабочая группа с участием депутатского корпуса, общественных организаций и бизнес-сообщества, которая в кратчайшие сроки представит предложения по расширению мер поддержки малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей.

«Администрацией Владимирской области уже направлена заявка в Министерство экономического развития РФ на предоставление дополнительной субсидии для микрокредитных организаций и государственных фондов региона в размере 29,3 миллиона рублей и 9,6 миллиона рублей соответственно. Внесены изменения в линейку продуктов Фонда содействия развитию малого и среднего предпринимательства региона в части снижения процентных ставок. Фонд «ВладимирЛизинг» снизил верхние границы ставки до 6 процентов, увеличил срок лизинга до 8 лет для всех субъектов предпринимательства. На период режима повышенной готовности установлен коэффициент 0,5 к размеру платы по договорам аренды государственного имущества Владимирской области», — сообщил сенатор.

Руководство региона предпринимает своевременные шаги в условиях сложившейся ситуации — необходимо позаботиться обо всех медицинских работниках, находящихся на передовой борьбы с распространением коронавирусной инфекции

Александр Пронюшкин подчеркнул важность оказания поддержки медицинским работникам. Он рассказал о единовременных стимулирующих выплатах медработникам всех уровней, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также отметил инициативу губернатора Владимирской области поддержать материально из средств регионального бюджета водителей скорой помощи и лаборантов, обрабатывающих анализы на COVID-19.

«Руководство региона предпринимает своевременные шаги в условиях сложившейся ситуации — необходимо позаботиться обо всех медицинских работниках, находящихся на передовой борьбы с распространением коронавирусной инфекции во Владимирской области», — сказал сенатор.

Также Александр Пронюшкин отметил работу администрации региона по повышению доступности лабораторной диагностики в связи с возросшей необходимостью в тестировании и проведении исследований во Владимирской области.

«По решению губернатора Владимира Сипягина на оснащение государственных лабораторных служб необходимым оборудованием и расходными материалами для тестирования коронавирусной инфекции из областного бюджета выделено 18 миллионов рублей. В планах – организация исследований на базе частных лабораторий», – добавил сенатор.

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