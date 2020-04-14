Source: Russia – Council of the Federation

Это весомая помощь семьям в сегодняшних непростых условиях, считает сенатор.

В Ненецком автономном округе более 2,5 тысяч учащихся школ относятся к льготным категориям школьников, которые получают бесплатное питание в школах. В это число входят дети из малообеспеченных семей, дети сироты, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.

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Об этом сообщила, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от исполнительной власти Ненецкого автономного округа Ольга Старостина. СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа

Как пояснила сенатор, таких детей в округе около 40 проц. В связи с введением режима повышенной готовности и переводом школ на дистанционное обучение они не получают бесплатное питание. Администрация округа приняла решение в период действия дистанционного режима обучения ввести временную меру поддержки для школьников льготных категорий, имеющих право на бесплатное питание.

Законодатель уточнила, что родители смогут получать раз в неделю в школах, где обучаются дети, продуктовые наборы, в которые входят продукты с длительным сроком хранения – макаронные изделия, сгущенное молоко, консервированный горошек и сладкая кукуруза, подсолнечное масло, сок, крупы, рис. Набор сухого пайка согласован с Роспотребнадзором. «Для таких семей это весомая поддержка в сегодняшних непростых условиях», — заключила Ольга Старостина.

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