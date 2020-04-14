В Архангельске группа лиц предстанет перед судом по обвинению в хищении топлива при бункеровке научно-исследовательского судна

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Архангельская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух членов экипажа морских судов и собственника теплохода. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация совершения мошенничества в особо крупном размере).

Установлено, что Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт океанологии имени П.П. Ширшова Российской Академии Наук» заключило государственный контракт с коммерческой организацией на поставку топлива на научно-исследовательское судно.

По версии следствия, капитан и старший механик при заправке научно-исследовательского судна в морском порту «Архангельск» похитили 36 тонн топлива стоимостью более 2 млн рублей. По договоренности с собственником теплохода, из которой происходила подача топлива, в документы об исполнении государственного контракта они внесли недостоверные сведения.

Таким образом, их действиями был причинен ущерб Федеральному государственному бюджетному учреждению науки «Институт океанологии имени П.П. Ширшова Российской Академии Наук». Нанесенный ущерб возмещен в ходе следственных мероприятий.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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