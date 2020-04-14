Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил с руководителями органов власти региона ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай провел онлайн-совещания с руководителями Управления Федеральной налоговой службы, Управления Федеральной антимонопольной службы и сопредседателем штаба Общероссийского народного фронта по региону.

В связи с распространением коронавирусной инфекции приняты меры налоговой поддержки предпринимателей и граждан в Республике Алтай

«В связи с распространением коронавирусной инфекции приняты меры налоговой поддержки предпринимателей и граждан в Республике Алтай. Сотрудники антимонопольной службы ежедневно проводят мониторинг цен на продукты, товары первой необходимости и медикаменты. Для оказания помощи пенсионерам, ветеранам, маломобильным гражданам на площадке ОНФ создан волонтерский штаб, насчитывающий более 300 добровольцев», – отметил Владимир Полетаев.

По словам сенатора, в Республике действуют телефоны «горячей линии» налоговой, антимонопольной службы, а также круглосуточный колл-центр ОНФ, где принимаются заявки на покупку и доставку продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, оплату услуг ЖКХ. Обратиться за помощью можно также через мобильное приложение «ОНФ. Помощь», добавил парламентарий.

MIL OSI