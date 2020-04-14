Г. Карелова: В период пандемии будут реализованы дополнительные меры социальной поддержки

Source: Russia – Council of the Federation

Государственным приоритетом остается социальная защита граждан, в первую очередь семей с детьми.

По поручению Президента России в стране будут реализованы дополнительные меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

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В комплексе мер учтены и предложения Совета Федерации по повышению доступности социальной поддержки безработных граждан и обеспечению сохранения их доходов, сообщила заместитель Председателя СФ Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Вице-спикер СФ обратила внимание, что Министерством труда и социальной защиты РФ уже подготовлен проект постановления, позволяющий назначать максимальное пособие по безработице в размере МРОТ на период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. для всех граждан, которые обратились в органы занятости с 1 марта, вне зависимости от их уровня дохода на предыдущем месте работы.

Кроме того, парламентарий отметила, что семьи, в которых родители потеряли работу, смогут дополнительно получить по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в период с апреля по июнь. «В условиях новых вызовов социальная защита продолжает оставаться государственным приоритетом. Сейчас особенно важно оперативно реализовать меры, направленные на дополнительную поддержку семей с детьми, в первую очередь многодетных», — сказала вице-спикер СФ.

Галина Карелова также подчеркнула, что Правительство РФ по поручению Президента России выделило более 45 миллиардов рублей субъектам Федерации на специальные выплаты медицинским работникам, работающим с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией. «Крайне важно в настоящих условиях поддержать врачей, медсестер и весь медицинский персонал, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией и каждый день, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным», — считает вице-спикер СФ.

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