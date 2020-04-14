Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела ряд встреч в регионе с целью мониторинга ситуации с обеспеченностью жителей продуктами питания

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области провела рабочие встречи в регионе с целью мониторинга ситуации с обеспеченностью населения продуктами питания.

Состоялись беседы сенатора с заместителем председателя правительства Ярославской области Валерием Холодовым, директором департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Евгением Сорокиным.

Продовольственную безопасность области обеспечивают более 50 крупных и средних пищевых и перерабатывающих предприятий и 300 сельхозпредприятий

Наталия Косихина отметила, что ведется ежедневный мониторинг розничных цен и запасов основных продуктов питания. В настоящее время продовольственную безопасность области обеспечивают более 50 крупных и средних пищевых и перерабатывающих предприятий и 300 сельхозпредприятий. Регион обеспечивает себя продуктами, которые производятся на его территории: яйцом – на 300 проц., картофелем на – 112 проц., мясом на – 66 проц., уточнила парламентарий.

Наталия Косихина посетила оптово-распределительный центр Ярославского облпотребсоюза

«На особом контроле и проблема сбыта продукции. Ведь важно обеспечить фермеров, ранее поставлявших свою продукцию на предприятия общепита, новыми каналами сбыта. Пока кафе и рестораны не работают для посетителей, нашим компаниям предложено реализовывать продукцию в других регионах, и эта поддержка осуществляется при взаимодействии с Министерством сельского хозяйства страны», — сообщила сенатор.

Наталия Косихина посетила оптово-распределительный центр Ярославского облпотребсоюза

«Руководство Ярославской области в сложившейся ситуации сработало профессионально, было снято социальное напряжение, а главное – жители обеспечены всей необходимой группой товаров», — подчеркнула Наталия Косихина.

Наталия Косихина осмотрела тепличный комбинат «Ярославский»

В рамках поездки в регион она посетила оптово-распределительный центр Ярославского облпотребсоюза, откуда товары поступают в торговые точки области. Парламентарий также осмотрела тепличный комбинат «Ярославский», где круглый год выращивают огурцы, помидоры, зелень.

«По инициативе губернатора Дмитрия Миронова МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области в нашем регионе оказывается гуманитарная помощь многодетным и малоимущим семьям, а также тем, кто сегодня на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией – медикам. Осуществляется и передача продуктов одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам, в эту работу включились представители бизнеса, товаропроизводители и общественные организации», — сказала сенатор.

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