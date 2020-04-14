Минспорт России разработал проект нового соглашения с регионами о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Министерством спорта Российской Федерации разработан проект нового типового соглашения между Министерством и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

Об этом Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта на селекторном совещании, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи 14 апреля.

Соглашением предусматривается совместная реализация мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», а также внедрение на договорной основе механизма согласования с Минспортом России кандидатур на должность руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

«Новое соглашение позволит укрепить взаимодействие в сфере физической культуры и спорта на федеральном и региональном уровнях, усилить ответственность Министерства спорта и субъектов Российской Федерации в части выполнения своих обязательств. Это касается, прежде всего, реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года», – отметил Олег Матыцин.

Также в проекте соглашения говорится о координации деятельности в области противодействия допингу, создании условий для экономического стимулирования и целевого финансирования субъектов Российской Федерации в целях развития физической культуры и спорта, развитии импортозамещения в спортивной индустрии и поддержке отечественных производителей.

Пресс-служба Минспорта России

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