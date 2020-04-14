Олег Матыцин провёл онлайн совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 апреля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл в режиме видеоконференцсвязи совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. В мероприятии приняли участие представители Уральского, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

«В условиях пандемии коронавируса вся тяжесть ситуации ложится на регионы. Министерство спорта со своей стороны делает всё возможное, чтобы минимизировать риски, связанные с COVID-19. В таких обстоятельствах возникает необходимость в усилении взаимодействия между федеральными, региональными и муниципальными властями», – сказал Олег Матыцин.

Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта сообщили о том, как в регионах осуществляется работа в условиях реализации мер по предупреждению распространения COVID-19.

С 21 марта 2020 года Министерство спорта рекомендовало перенести или отменить все спортивные мероприятия на территории страны до особого распоряжения. К тому моменту в Единый календарный план было внесено 12 450 спортивных мероприятий, включая тренировочные сборы.

По состоянию на 14 апреля 2020 года из-за угрозы распространения COVID-19 по решению общероссийских спортивных федераций отменено и перенесено 1045 спортивных мероприятий по 110 видам спорта. Решениями международных спортивных федераций отменено 256 официальных международных соревнований, в которых должны были принять участие спортсмены сборных команд России. 31 старт должен был пройти в нашей стране.

В связи со сложившейся ситуацией Минспортом России введён упрощённый режим согласования изменений в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Все регионы присоединились к акции Минспорта России в социальных сетях «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни», в рамках которой спортсмены и тренеры показывают на своём примере, как тренироваться и поддерживать физическую форму в домашних условиях. Многие регионы запустили собственные онлайн проекты подобного формата. Тренеры из детско-юношеских спортивных школ занимаются со своими воспитанниками в режиме видеосвязи.

На сегодняшний день приостановлена работа по подготовке спортивного резерва: организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также организаций дополнительного образования. Всего приостановлена работа 4985 организаций, в которых занимаются 3 221 023 спортсмена и работают 94 188 тренеров.

Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта также рассказали о том, как в регионах реализуются федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Министр в очередной раз обратил внимание на вопрос строительства новых спортивных объектов: каждый регион до момента начала разработки проекта должен иметь концепцию развития спортивной инфраструктуры. «Прежде чем обращаться за субсидиями и начинать строительство любого спортивного объекта, необходимо понимать, как и кем он будет эксплуатироваться, как впишется в общую структуру развития физической культуры и спорта в регионе», – заметил Олег Матыцин.

15 апреля Министр проведёт совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры Центрального и Поволжского федеральных округов, 16 апреля – Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а 17 апреля – Северо-Западного федерального округа.

Пресс-служба Минспорта России

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