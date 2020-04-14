Source: Russia – Council of the Federation

О мерах предпринимаемых законодателями и финансовыми властями в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса, вице-спикер СФ рассказал на Петербургском международном юридическом форуме.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на Петербургском международном юридическом форуме на тему «Защита прав потребителей финансовых услуг в период пандемии». Мероприятие прошло в онлайн режиме и было посвящено правовым аспектам общественной жизни в условиях распространения коронавируса.

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По словам сенатора, работа по повышению защиты прав граждан на финансовом рынке ведётся непрерывно как законодателями, так и финансовыми властями, включая Банк России.

Закон уже сейчас ограничивает ставки, четко описывает последовательность списаний, регламентирует разрешённые платежи, требует раскрытия информации

Николай Журавлев дал оценку деятельности института финансового омбудсмена. «Мы видим, насколько эффективен этот институт. Страховые споры начали рассматриваться с 2019 года, проблемы с микрофинансовыми организациями — с нынешнего года. Число решений в интересах граждан существенно выросло».

Сенатор отметил результативность принятого законодательства в сфере потребительского кредитования. «Закон уже сейчас ограничивает ставки, четко описывает последовательность списаний, регламентирует разрешённые платежи, требует раскрытия информации. Очередные ужесточения будут рассмотрены в самое ближайшее время», — сказал парламентарий. По его словам, речь идет об ограничении штрафов 20 процентами от размера долга, снятии требований о наличии неснижаемого остатка на счете, дополнительных ограничениях по навязыванию сопутствующих услуг и заключению договора страхования на весь срок кредита. «Дополнительные временные меры требуются исключительно в связи с текущей непростой экономической ситуацией, а по ее завершению надо сконцентрировать усилия на правоприменительной практике предыдущих законодательных новаций».

Николай Журавлев рассказал о введении «кредитных каникул» и призвал проводить разъяснительную работу с гражданами о работе данного механизма, противодействовать недобросовестным предложениям по снижению долга, наладить взаимодействие кредитных организаций с сервисами органов государственной власти для оперативного реагирования на заявления граждан. «Предусмотрена возможность дополнительных мер со стороны Правительства РФ, которые позволят большему количеству людей, пострадавших из‑за ограничений в связи с распространением коронавируса, воспользоваться правом на отсрочку платежей».

Парламентарий также остановился на подготовке законопроекта о внесудебном банкротстве граждан. «Наша задача, во‑первых, разработать базовые критерии, которым должен соответствовать человек, чтобы иметь возможность пройти процедуру банкротства внесудебно, а во‑вторых, предусмотреть иные основания в случае особой трудной жизненной ситуации».

Базовый сценарий, пояснил сенатор, предполагает, что общая сумма долга находится в диапазоне от 200 до 500 тысяч рублей, и гражданин оказался в ситуации неплатёжеспособности, у него нет движимого имущества, недвижимости, кроме единственного жилья, он не имеет работы или его доход менее месячного МРОТ на члена семьи. «В особо тяжёлых случаях такое право может появиться и при более низкой сумме долга – от 50 тысяч рублей, например, при инвалидности, потере кормильца и ряде других обстоятельств. Правительству по согласованию с Банком России будет дано право определять дополнительные критерии».

Принимая закон на долгий срок, наша задача — не разбалансировать систему и исключить недобросовестные практики, чтобы в последствии не снизилиась доступность заемного финансирования, считает сенатор. Он также предлагает предусмотреть приоритет реструктуризации перед банкротством и ответственность недобросовестных кредиторов. «В случаях, когда необходимо разбираться в платёжеспособности гражданина, нужно привлекать финансового омбудсмена».

Николай Журавлев также отметил важность работы по противодействию мошенничеству в интернете. Он напомнил о внесенном законопроекте, который позволит оперативно блокировать сайты с рекламой «финансовых пирамид» и предложением нелегальных кредитов.

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