Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ГЛОНАСС#Глонасс-М14.04.2020 13:09

Спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию

По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС, навигационный космический аппарат «Глонасс-М» с системным номером 760 начал работать по целевому назначению. Новый спутник, который заменил аппарат № 735 (был запущен в марте 2010 года и переработал расчетный срок службы в 7 лет), был введен в состав системы сегодня, 14 апреля 2020 года, в 02:38:18 мск (24 рабочая точка).

Космический аппарат «Глонасс-М» № 760 был запущен с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» 16 марта 2020 года. Пуск и вывод на околоземную орбиту прошел в штатном режиме.

В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов, из которых 24 работают по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве (№№ 716, 735), один — на этапе летных испытаний (№ 701).

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